حازم إيهاب مع زوجته خلال أداءهم مناسك العمرة

شارك الفنان حازم إيهاب صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، مع زوجته خلال أدائهم مناسك العمرة.

وعلق حازم إيهاب على الصورة قائلًا: "اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم عودة قريبة، اللهم ارزق كل مشتاق زيارة بيتك الحرام".

رسالة حازم إيهاب لـ عائلته

ووجّه الفنان الشاب حازم إيهاب رسالة لعائلته وأصدقائه بعد نجاحه في حكاية "هند" من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، معبرًا عن سعادته بردود أفعالهم علي المسلسل .



وكتب حازم إيهاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من ساعة ما قررت امثل كنت بستنى اشوف رد فعل شغلي في عيون وافعال الناس .. كلمة حلوة .. صورة مفجأة .. نقد محترم .. بس المرة دي ليها طعم تاني خالص لما انتوا اللي كنتوا مبسوطين .. فرحتكم ودعمكم ليا بنزين يخليني افضل طول الوقت باحلم وبسعى اني اكون حاجة كبيرة

وأضاف :"ربنا يخليكم ليا.

بحبكم من كل قلبي ".