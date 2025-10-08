قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2026 .. شروط التقديم وخطوات التسجيل قبل انتهاء الموعد الرسمي
موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية
واشنطن بوست: أزمات سياسية تهدد استقرار الاتحاد الأوروبي في جناحه الشرقي
موسكو: محاولات ماكرون لتبرير أزماته الداخلية سخيفة ومضللة
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
فن وثقافة

حازم إيهاب مع زوجته خلال أداءهم مناسك العمرة

حازم ايهاب وزوجته
حازم ايهاب وزوجته
يارا أمين

شارك الفنان حازم إيهاب صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، مع زوجته خلال أدائهم مناسك العمرة.

وعلق حازم إيهاب على الصورة قائلًا: "اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم عودة قريبة، اللهم ارزق كل مشتاق زيارة بيتك الحرام".

رسالة حازم إيهاب لـ عائلته

ووجّه الفنان الشاب حازم إيهاب رسالة لعائلته وأصدقائه بعد نجاحه في حكاية "هند" من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، معبرًا عن سعادته بردود أفعالهم علي المسلسل .


وكتب حازم إيهاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من ساعة ما قررت امثل كنت بستنى اشوف رد فعل شغلي في عيون وافعال الناس .. كلمة حلوة .. صورة مفجأة .. نقد محترم .. بس المرة دي ليها طعم تاني خالص لما انتوا اللي كنتوا مبسوطين .. فرحتكم ودعمكم ليا بنزين يخليني افضل طول الوقت باحلم وبسعى اني اكون حاجة كبيرة

وأضاف :"ربنا يخليكم ليا.
بحبكم من كل قلبي ".

صورة أرشيفية

نصر أكتوبر

