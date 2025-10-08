محمد ثروت: تعلمت من عبد الوهاب أن احترام الجمهور هو مفتاح النجاح

أكد الفنان الكبير محمد ثروت أن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب كان له تأثير كبير في مسيرته الفنية والإنسانية، مشيرًا إلى أنه تعلم منه أن احترام الجمهور أساس النجاح الحقيقي، وأن الموهبة مسؤولية يجب الحفاظ عليها وتقديمها بما يليق بذوق المستمعين.

وقال ثروت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، إن عبد الوهاب كان نموذجًا للفنان الراقي الذي عاش قرنًا من الزمان محتفظًا بمكانته واحترام جمهوره.

وأضاف: “اتعلمت من أستاذ عبد الوهاب إن الفنان لازم يكون حريص على جمهوره، وما يقدمش عمل يندم عليه بعد كده. كنت دايمًا أختار كلماتي وألحاني وطريقة أدائي بعناية، زي ما كان هو بيعمل بالضبط.”

وأوضح ثروت أنه يحرص دائمًا على الالتزام الفني في كل ما يقدمه من أعمال غنائية، مؤكدًا: “ما أقدرش أقول إن في عمل ما أخدتوش بنسبة 100% من الاهتمام، كل حاجة بعملها لازم أركز فيها وأتعامل معاها كأني بقدّم أول أغنية في حياتي.”

وأشار إلى أنه ما زال يشعر بنفس رهبة البدايات وحماسها رغم سنوات مشواره الطويل، قائلاً: “حتى آخر حفلة ليا كنت حاسس إني بأغني لأول مرة بعد سنين العمر دي كلها.”