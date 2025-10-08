قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مانشستر سيتي يهنئ منتخب مصر بالتأهل للمونديال ويوجه رسالة خاصة لمرموش
محمد أبو العينين يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026: أسعدتم الشعب المصري والعربي
شريف عامر: جميع الأنظار تتجه إلى لقاءات شرم الشيخ.. ومتوقع انفراجة الجمعة المقبل
مسئول أممي: نحتاج إلى 52 مليار دولار لإعادة إعمار غزة
ترامب بعد دعوة الرئيس السيسي: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وقد أزور مصر الأحد
دون الـ 13جنيها بيعا وشراء.. سعر الدرهم في مصر اليوم
لقطات البروفات تحقق ملايين المشاهدات.. محمد ثروت يكشف سر تفاعل الجمهور المستمر|فيديو
ترامب: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وربما سأذهب إلى مصر الأحد
حسام حسن: محمد صلاح يستحق كل خير.. وأتمنى ألا يقلل أحد من إنجاز التأهل للمونديال
لافروف : روسيا تدعم وحدة الأراضي السورية ومستعدة للتعاون لضمان استقرارها
اللجنة الأولمبية المصرية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بصعود منتخب مصر لكأس العالم 2026
الهيئة الوطنية للانتخابات: 1392 متقدما في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لقطات البروفات تحقق ملايين المشاهدات.. محمد ثروت يكشف سر تفاعل الجمهور المستمر|فيديو

تحدّث الفنان الكبير محمد ثروت عن تقديره العميق لتفاعل الجمهور معه حتى اليوم، مؤكدًا أن هذا الحب المتواصل هو الدافع الحقيقي لاستمراره في الغناء والعطاء الفني.

وقال ثروت خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “تفاصيل” المذاع على قناة صدى البلد 2، إن تفاعل الناس مع أعماله وذكرياته الفنية ما زال يشعره بالانتماء والحنين، مضيفًا: «تفاعل الجمهور معايا بيخليني مش قادر أتمالك نفسي من الفرح، خصوصًا لما بفتكر مواقفي على المسرح مع الفنان هاني شاكر أو تصويرنا للأغاني اللي الناس لسه فاكرينها لحد النهارده».

واستعاد ذكرياته مع النجم الراحل محمود عبد العزيز خلال تصوير أحد الكليبات التي جمعته بالفنان هاني شاكر، مشيرًا إلى أن المخرج جميل المغازي ابتكر فكرة جديدة وقتها بتصوير الأغنية داخل السيارات، وكانت تجربة فريدة في ذلك الوقت.

كما تحدث عن الأغاني الوطنية التي قدمها خلال احتفالات أكتوبر، قائلًا: «لما بغني الأغاني الوطنية بحس إن الناس بتستدعي ذكريات 40 سنة من عمرها، الطفل اللي كان عنده 5 سنين وقتها بقى دلوقتي عنده 45 سنة، واللي كان عنده 20 بقى عنده 60».

وأضاف أنه قام بنشر جزء من بروفاته الغنائية مع هاني شاكر قبل إحدى الحفلات وحققت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا: «اللقطة اللي نزلتها من البروفة قبل الحفلة وصلت لأكثر من 4.5 مليون مشاهدة، وده أكبر دليل إن الناس لسه بتحب الفن الجميل وبتعيش معاه».

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

