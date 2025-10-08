لقطات البروفات تحقق ملايين المشاهدات.. محمد ثروت يكشف سر تفاعل الجمهور المستمر|فيديو

تحدّث الفنان الكبير محمد ثروت عن تقديره العميق لتفاعل الجمهور معه حتى اليوم، مؤكدًا أن هذا الحب المتواصل هو الدافع الحقيقي لاستمراره في الغناء والعطاء الفني.

وقال ثروت خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “تفاصيل” المذاع على قناة صدى البلد 2، إن تفاعل الناس مع أعماله وذكرياته الفنية ما زال يشعره بالانتماء والحنين، مضيفًا: «تفاعل الجمهور معايا بيخليني مش قادر أتمالك نفسي من الفرح، خصوصًا لما بفتكر مواقفي على المسرح مع الفنان هاني شاكر أو تصويرنا للأغاني اللي الناس لسه فاكرينها لحد النهارده».

واستعاد ذكرياته مع النجم الراحل محمود عبد العزيز خلال تصوير أحد الكليبات التي جمعته بالفنان هاني شاكر، مشيرًا إلى أن المخرج جميل المغازي ابتكر فكرة جديدة وقتها بتصوير الأغنية داخل السيارات، وكانت تجربة فريدة في ذلك الوقت.

كما تحدث عن الأغاني الوطنية التي قدمها خلال احتفالات أكتوبر، قائلًا: «لما بغني الأغاني الوطنية بحس إن الناس بتستدعي ذكريات 40 سنة من عمرها، الطفل اللي كان عنده 5 سنين وقتها بقى دلوقتي عنده 45 سنة، واللي كان عنده 20 بقى عنده 60».

وأضاف أنه قام بنشر جزء من بروفاته الغنائية مع هاني شاكر قبل إحدى الحفلات وحققت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا: «اللقطة اللي نزلتها من البروفة قبل الحفلة وصلت لأكثر من 4.5 مليون مشاهدة، وده أكبر دليل إن الناس لسه بتحب الفن الجميل وبتعيش معاه».