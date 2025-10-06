ذكرى نصر أكتوبر.. بلدي تجمع هاني شاكر ومحمد ثروت بعد 40 عاما من غنائها

احتفل الفنان هاني شاكر والفنان محمد ثروت بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وقدما مجموعة من الأغاني منها اغنية بلدي، بعد ٤٠ سنة من طرحها وذلك علي مسرح دار الأوبرا المصرية.



تقدم النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولشعب مصر العظيم وجيشها الباسل، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل رمزًا خالدًا لإرادة المصريين التي لا تنكسر، ودليلًا على أن النصر لا يُمنح بل يُنتزع بالإيمان والتخطيط واليقين بنصر الله.



جيش مصر قائم على رسالته في حماية الوطن ولا يهاب التحديات

وأشاد الشيمي بما تضمنته كلمة الرئيس السيسي من رسائل قوية وواضحة، أبرزها تأكيده أن جيش مصر قائم على رسالته في حماية الوطن ولا يهاب التحديات، وأن السلام المفروض بالقوة لا يولّد إلا احتقانًا، معتبرًا أن هذه العبارات تعبّر عن عقيدة الدولة المصرية التي تجمع بين قوة الردع العسكري وحكمة السعي نحو سلامٍ عادلٍ وشاملٍ، يُعيد للشعوب حقوقها ويضمن الاستقرار الحقيقي في المنطقة.