موجز أخبار الوادي الجديد.. انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع".. والتصدي لمخالفات التعدي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

انطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع" بالوادي الجديد لدعم صغار المزارعين

انطلقت فعاليات مبادرة "ازرع" بمحافظة الوادي الجديد، ضمن الموسم الشتوي والمرحلة الرابعة للمبادرة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

واستقبل الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، وفد المبادرة الذي ضم السيدة ماجدة مجيد رئيس منطقة المواقع التنموية، والمهندس سامح سمير مسئول المبادرة بالمحافظة، وأسماء حجازي منسق وزارة التضامن الاجتماعي، وعددًا من القيادات الزراعية بالمحافظة.

وأكد "المرسي" خلال الاجتماع حرص الدولة على دعم صغار المزارعين وتوفير التقاوي عالية الجودة ووسائل الدعم الفني، موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للقطاع الزراعي باعتباره ركيزة رئيسية في التنمية الاقتصادية.

ومن جانبها، أوضحت أسماء حجازي منسق وزارة التضامن الاجتماعي، أن التعاون بين وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي يأتي في إطار توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن 18% من المستفيدين بالمبادرة من أسر برنامج تكافل وكرامة، مع تقديم دعم مالي بنسبة 50% من ثمن التقاوي لصغار المزارعين عبر صندوق دعم الصناعات الريفية.

كما أوضحت ماجدة مجيد رئيس منطقة المواقع التنموية، أن المبادرة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في زراعة القمح، ورفع إنتاجية الفدان عبر المدارس الحقلية والدعم الفني، ما ينعكس إيجابًا على الدخل المعيشي للمزارعين.

يُذكر أن مبادرة "ازرع" تُنفذ بدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبإشراف الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتستهدف في محافظة الوادي الجديد زراعة 26،060 فدانًا من القمح، ضمن خطة تشمل 16 محافظة بالجمهورية.

وتعد مبادرة "ازرع" إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم صغار المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح. وتسعى المبادرة إلى توفير التقاوي عالية الجودة بأسعار مدعمة، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي لزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة بالمناطق الزراعية.

التصدي لمخالفات التعدي على أملاك الدولة وإنهاء ملفات التقنين

عقد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، سيد محمود، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بحضور مسئولي التقنين وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بالمراكز؛ للتأكيد على التصدي لأي مخالفات جديدة وسرعة الانتهاء من ملفات التقنين الموجودة على المنظومة، وتنفيذ حالات الإزالات المدرجة ضمن الموجة الـ 27 من إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

و أكد سكرتير عام الوادي الجديد، خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين والتصالح بما يحفظ حقوق الدولة ويلبي مصالح المواطنين، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للمتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها لضبط ملف الأراضي والبناء بالمحافظة.

وشدد على المعنيين؛ بضرورة المتابعة الدورية مع رؤساء الوحدات القروية في ملفات التقنين وإلزامهم بإبلاغ المواطنين بموقفهم في دورة الإجراءات مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المتقاعسين عن السداد سواء من خلال المحاضر الجنائية أو الحجز الإداري بالإضافة إلى إلغاء التعاقدات مع غير الجادين من المنتظرين للتعاقد.

"الإدمان وأثره على صحة المراهقين" ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

نظم مجمع إعلام الوادي الجديد، الأربعاء، ندوة بعنوان (الإدمان وأثره على صحة المراهقين )، وذلك تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبناء على توجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع.

أقيمت الندوة بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية وحاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية وبحضور عمرو سمير - مدير إدارة المدرسة.

افتتحت الندوة غادة بصيط محمد- مسئول الإعلام التنموي بالترحيب بالحضور وأكدت على أن قطاع الإعلام الداخلى يتبنى محاور تناقش كافة قضايا وظواهر المجتمع ومن أهم هذه المحاور محور القضية السكانية وتنمية الأسرة وأحد هذه الموضوعات التى تؤثر على الأسرة هو الإدمان فهو يستهدف الشباب ولابد من التوعية بمخاطره الصحية والاقتصادية .

وهذا ما أكده الدكتور إبراهيم فى مستهل حديثه خاصة أن الشريحة المستهدفة هم الشباب وهم من نخشى عليهم من الوقوع فى براثن الإدمان ثم عرف الإدمان بأنه حالة مرضية تنشأ من تعاطى أى عقار مع وجود رغبة لا تقاوم للحصول عليه كما تناول أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإدمان وأهمها وجود أوقات للفراغ وحب الفضول والتجربة وأصدقاء السوء هذا بالإضافة إلى التفكك الأسرى والقسوة أو التدليل من الوالدين.

ثم تناول بالشرح أنواع المخدرات خاصة من حيث المنشأ فهناك مخدرات طبيعية مثل الحشيش والبانجو ومخدرات نصف تخليقية مثل الأفيون ومخدرات مصنعة مثل الترامادول كما تناول أهم تأثيرات المخدرات على الجسم فهى تسبب تلف فى خلايا المخ وضعف فى الذاكرة وعدم قدرة ضعلى التركيز واتخاذ القرار كما أن هناك تأثير على الجهاز التنفسى وقد تسبب سرطان الرئة هذا بالإضافة إلى التأثير على القدرة على العمل والمشكلات المالية والقانونية والأمراض النفسية كالاكتئاب وربما تصل إلى الانتحار.

كما ذكر أنه فى حالة وجود مدمن فى العائلة لابد من التعامل معه بشكل صحيح حتى لا تتفاقم المشكلة وذلك من خلال استشارة المختصين.