محافظات

في دور الانعقاد المقبل..نظر أولى جلسات استئناف رئيس حى شرق الإسكندرية

اخر حملة لرئيس حي شرق قبل القبض عليه
اخر حملة لرئيس حي شرق قبل القبض عليه
أحمد بسيوني

تنظر محكمة استئناف الإسكندرية، أول جلسات استئناف رئيس حي شرق الإسكندرية، على الحكم الصادر ضده بالســ..ــجن المؤبد غيابياً، وذلك في دور الانعقاد المقبل.

وكانت جهات التحقيق قد نظرت طلب إعادة الإجراءات والاستئناف المقدم من رئيس حى شرق الإسكندرية فى القضــ..ــية رقم 1329 لسنة 2025 جنــ..ــايات قسم شرطة باب شرقى عقب إلقاء القبــ..ــض عليه فى حكم غيابى بالسجن المــ.ــؤبد فى قضــ.ــية رشــ..ــوة، وتم ترحيله إلى محبـــ..ــسه، على أن يتم إحالة المتــ..ــهم إلى محكمة استئناف الإسكندرية، لإعادة محاكمته.

وسادت حالة من الجدل بين المواطنين بالإسكندرية، عقب إلقاء القـ ـبض على رئيس حي شرق الإسكندرية "ح.ز"، بعد يومين فقط من صدور قرار تعيينه في منصبه ضمن حركة تغييرات مفاجئة شملت عددًا من رؤساء الأحياء، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسـ ـجن المـ..ـؤبد في قضـ.ـية رشـ.ـوة، رغم مباشرته مهام عمله وقيادته حملات ميدانية مكثفة.

القضـ..ـية المتــ ـهم فيها رئيس حى شرق، بدأت منذ أن كان يتولى مجلس ومدينة المحلة الكبري، وتحمل أرقام 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025 وجلسة الحكم فى القضـ..ـية بجلسة 2025/4/19 والصادر فيها حكم غيابيا بالسـ.ـجن المـ.ـؤبد.

وقامت مديرية أمن الإسكندرية بإنهاء الإجراءات وترحيله للنيابة.

وأثارت الواقعة حالة من الدهشة والاستغراب بين موظفي الحي والمواطنين، خاصة بعد اكتشاف صدور حكم مـ.ـؤبد ضد المسؤول قبل تسلمه مناصبه سواء كرئيس لحي وسط ورئيس حي شرق.

وقد تولى المتـ.ـهم عدة مناصب فى محافظة الإسكندرية بدأت برئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة محافظة الإسكندرية، فى عهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية السابق فى 2023، ثم تدرج وظيفيا و تولى منصب رئيس مركز ومدينة برج العرب ، ثم منصب رئيس حى وسط فى 21 يونيو 2025 فى عهد الفريق أحمد خالد سعيد المحافظ الحالى، وفى حركة تنقلات محدودة قام بها المحافظ أمس الأول تم نقله ليتولى رئيس حى شرق الإسكندرية فى 6 أكتوبر 2025.

الاسكندرية اولى جلسات الاستئناف حي شرق محكمة الاستئناف حكم غيابي

