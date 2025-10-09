قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يحضر الجلسة الافتتاحية للقمة الرابعة والعشربن لـ "الكوميسا"
هيئة البث الإسرائيلية: محادثات اليوم التالي في غزة لم تبدأ بعد
«لأول مرة بدون حسبة برما».. عمرو أديب يُعلّق على تأهل «الفراعنة» لكأس العالم
ضمانات أمريكية.. مصر ترفض الوجود الإسرائيلي الدائم بمحور صلاح الدين
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ47 من مصر إلى قطاع غزة
التحقيق في إصابة رئيس مباحث شبين القناطر فى مداهمة بالقليوبية
الهدف الهوائي .. حسن المستكاوي يتغنى بتأهل منتخب مصر لكأس العالم
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بدور مصر في إنهاء الحرب على غزة
تعرّف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
أردوغان : سنواصل نضالنا حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتكاملة جغرافيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 38 محضرا تموينيا في حملات على المخابز والمطاعم بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة موسعة ومفاجئة على المخابز البلدية، المطاعم والمحال العامة؛ لتفقد الحالة التموينية بشكل دوري وسريع، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي مظاهر للاحتكار أو التلاعب في الأسواق، بناء على تعليمات اللواء الدكتور محافظ الوادى الجديد بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية.

وأشارت الدكتورة سلوي مصطفى مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، في بيان لها اليوم، إلي شن إدارة الرقابة التموينية حملات على الاسواق والمخابز والمحلات التجاريه واسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر في مجال المخابز وفي مجال الأسواق والمحلات، حررت الحملة 11 محضر وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشارت سلوي، إلي شن إدارة تموين الداخلة، حملة تموينية بالمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والأسواق والمخابز؛ وأسفرت الحملات علي تحرير 11 محضر  وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد حمله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

تكرار شهر رجب في عام 2025

ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النبي هو الأسوة الحسنة لكل من أراد الله ونعيمه

فضل الصدقة

هل إخراج الصدقة بأكثر من جائز أم إفرادها أفضل؟

حكم تأجيل غسل الجنابة

هل يجوز تأجيل الصلاة بسبب عدم الاغتسال من الجنابة؟.. مجدي عاشور يجيب

بالصور

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

الجوافة
الجوافة
الجوافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد