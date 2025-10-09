تحرير 38 محضرا تموينيا في حملات على المخابز والمطاعم بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة موسعة ومفاجئة على المخابز البلدية، المطاعم والمحال العامة؛ لتفقد الحالة التموينية بشكل دوري وسريع، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي مظاهر للاحتكار أو التلاعب في الأسواق، بناء على تعليمات اللواء الدكتور محافظ الوادى الجديد بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية.

وأشارت الدكتورة سلوي مصطفى مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، في بيان لها اليوم، إلي شن إدارة الرقابة التموينية حملات على الاسواق والمخابز والمحلات التجاريه واسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر في مجال المخابز وفي مجال الأسواق والمحلات، حررت الحملة 11 محضر وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشارت سلوي، إلي شن إدارة تموين الداخلة، حملة تموينية بالمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والأسواق والمخابز؛ وأسفرت الحملات علي تحرير 11 محضر وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.