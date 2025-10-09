قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

انقطاع مياه الشرب عن مدينة بلاط بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة بلاط والمناطق التابعة لها، اليوم الخميس  بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة والغسيل.

وأوضح البيان الصادر عن الوحدة المحلية أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة غسيل الأحواض بمحطة التنقية الرئيسية، والتي تُنفذ بشكل دوري بهدف رفع كفاءة المحطة وتحسين جودة المياه التي يتم ضخها للمواطنين، والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط أن فترة الانقطاع ستكون مؤقتة لحين الانتهاء الفعلي من الأعمال، داعية جميع المواطنين إلى تدبير احتياجاتهم من المياه سابقًا لتجنب أي معوقات خلال فترة الانقطاع.

كما شددت على أن فرق الصيانة ستعمل بأقصى سرعة ممكنة لضمان إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الغسل والتعقيم.

وتوجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، بخالص الشكر لأهالي بلاط على تعاونهم وتفهمهم لأهمية هذه الإجراءات، مؤكدة أن الهدف منها هو تقديم خدمة أفضل وضمان وصول مياه آمنة ونقية لجميع المواطنين في نطاق المدينة والمناطق التابعة لها.

وتأتي أعمال غسل الأحواض بمحطة تنقية المياه الرئيسية بمدينة بلاط ضمن خطة الصيانة الدورية التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الوادي الجديد، بهدف تحسين جودة المياه وضمان سلامتها الصحية قبل ضخها للمواطنين.

وتحرص الشركة على تنفيذ عمليات الغسل بشكل منتظم لإزالة أي ترسيبات أو شوائب قد تتجمع داخل الأحواض والشبكات، مما يسهم في الحفاظ على كفاءة المحطات واستمرار تدفق المياه بشكل آمن ومستقر. 

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود الدولة المستمرة في تطوير خدمات مياه الشرب وتوفير مياه نقية وصالحة للاستخدام بجميع مراكز وقرى المحافظة.

