ضمانات أمريكية.. مصر ترفض الوجود الإسرائيلي الدائم بمحور صلاح الدين

أكدت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة أن القاهرة أبلغت المبعوثين الأمريكيين التابعين لفريق الرئيس دونالد ترامب رفضها القاطع لأي وجود إسرائيلي دائم في محور صلاح الدين (المعروف بمحور فيلادلفيا)، مشددة على أن هذا المبدأ يمثل خطاً أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.

وقالت المصادر إن مصر نقلت موقفها بوضوح خلال اللقاءات التي جرت في شرم الشيخ مع الوفد الأمريكي الذي يضم مبعوثين سياسيين وأمنيين، حيث شددت القاهرة على أن أي ترتيبات أمنية في قطاع غزة أو على حدوده الجنوبية يجب أن تراعي السيادة المصرية بالكامل، وألا تسمح بوجود عسكري إسرائيلي دائم تحت أي ذريعة.

وأضافت المصادر أن الجانب الأمريكي قدم ضمانة رسمية لمصر تقضي بـأن الجيش الإسرائيلي سينسحب لاحقاً من محور فيلادلفيا بعد تثبيت وقف إطلاق النار ودخول الترتيبات الأمنية الجديدة حيز التنفيذ ضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام في غزة.

وتأتي هذه الضمانات في ظل مخاوف مصرية من أن يؤدي أي وجود إسرائيلي طويل الأمد في هذا المحور إلى توترات حدودية خطيرة، فضلاً عن تقويض الجهود الإقليمية المبذولة لإحلال الاستقرار الدائم في القطاع.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن القاهرة تواصل تنسيقها الوثيق مع واشنطن والدوحة وتل أبيب لضمان تنفيذ الاتفاق وفق الجدول الزمني المحدد، مع الإبقاء على الدور المصري المركزي في مراقبة الحدود والإشراف على عمليات إعادة الإعمار.

ويعد محور صلاح الدين (فيلادلفيا) شريطاً حدودياً ضيقاً يفصل بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، وقد ظل لعقود نقطة حساسة في العلاقات الأمنية المصرية الإسرائيلية، إذ تعتبره القاهرة منطقة استراتيجية لا يمكن المساس بها، بينما تسعى إسرائيل إلى الإبقاء على وجود مؤقت فيه بذريعة “منع تهريب السلاح”.

ويتوقع أن تطرح مسألة إدارة هذا المحور مستقبلاً ضمن مناقشات “اليوم التالي للحرب”، التي ستحدد شكل السيطرة والإشراف الأمني في قطاع غزة بعد تثبيت الهدنة النهائية.