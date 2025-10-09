قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

في قمة الكوميسا الـ24.. مصر تؤكد التزامها بقيادة جهود التكامل الإفريقي

هاجر ابراهيم

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية على المستويين الإقليمي والدولي، تواصل مصر تأكيد التزامها العميق بدعم جهود التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في إفريقيا.

الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لأهداف تجمع الكوميسا

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام القمة ال24 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا نيابة عن الرئيس السيسي، أن الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لأهداف تجمع الكوميسا.

وأضاف أن مصر تؤمن بأن التكامل الإقليمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن مصر تحرص على المشاركة فى المبادرات الإقليمية بمجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتحول الرقمي.

مصر تلتزم بتعزيز التكامل الإقليمي ودعم أهداف الكوميسا

وقال إن مصر تلتزم بالكامل بدعم أهداف التجمع الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

التنمية المستدامة في أفريقيا

 وأشار إلى أن مصر تؤمن بأن التكامل الإقليمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

وأوضح أن مصر تركز على المشاركة الفاعلة في المبادرات الإقليمية المختلفة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتحول الرقمي، وهي القطاعات التي تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الإقليمي.

كما جدد التزام مصر بتعزيز اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية كأداة لتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تؤكد على أهمية التنسيق بين الكوميسا وبقية المبادرات الإقليمية لضمان نجاح هذه الجهود المشتركة.

مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا

وأكد أن مصر تؤمن بأن التكامل الإقليمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومصر تحرص على المشاركة في المبادرات الإقليمية بمجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتحول الرقمي.

وقال إن مصر تجدد التزامها بدعم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية كمظلة لتعزيز التكتلات الإقليمية .

وأضاف: “مصر تؤكد أهمية التنسيق بين الكوميسا ومبادرات التجارة الحرة الإقليمية، ومصر تدعم المشروعات التنموية في تجمع الكوميسا وتعمل على تعزيز إمكانياته التنموية”.

وتابع: “ندعم تنشيط دور وكالة الاستثمار الإقليمية في تجمع الكوميسا التي تستضيفها القاهرة، وأن قمة الكوميسا تنعقد في توقيت بالغ الخطورة في ظل التحديات الدولية والإقليمية المتشابكة، ومصر تؤكد أهمية التضامن والعمل المشترك لصون السيادة وحسن الجوار ودعم مؤسسات الدول وتجنب السياسات الأحادية”.

واستطرد: “مصر لا تألو جهدا لصون الاستقرار والسلم في أفريقيا، ومصر ملتزمة بالعمل مع كينيا لإنجاح قيادتها للكوميسا وتعزيز التنسيق مع أمانة التجمع لإنجاح مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي”.


مصر تدعم استقرار أفريقيا وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال الكوميسا

كما شدد على أن مصر ستواصل التعاون مع كينيا في قيادة الكوميسا لتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء ودفع مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي إلى الأمام.

