وزير الخارجية الإسرائيلي: لم نتنازل عن أي من أهداف الحرب وجميعها مشمولة في خطة ترامب

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن بلاده لم تتنازل عن أي من أهدافها العسكرية والسياسية المتعلقة بالحرب الحالية، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأهداف مدمجة ضمن "خطة ترامب" المعروفة.

وفي تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية"، شدد الوزير على أن إسرائيل ماضية في تنفيذ استراتيجياتها رغم التطورات الأخيرة في المنطقة.

التأكيد على استمرارية الأهداف: الخطة الشاملة لترامب

وأشار الوزير إلى أن خطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التي تتضمن الحلول المقترحة للمسائل الفلسطينية والإسرائيلية، تظل حجر الزاوية في سياسة إسرائيل تجاه المنطقة.

وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة محاولات لوقف إطلاق النار والتوصل إلى تهدئة سياسية.

مستقبل التوترات في ضوء التصريحات الإسرائيلية

تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي تُثير تساؤلات حول مصير المحادثات المستقبلية، خصوصًا في ظل الضغوطات الدولية والمحلية على إسرائيل للقبول بالتهدئة ووقف التصعيد.