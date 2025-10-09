محافظ كفر الشيخ ووزراء زراعة أفارقة يتفقدون أصناف الأرز الحديثة بسخا

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، يرافقه وزراء الزراعة ونوابهم، وممثلو وزارات الزراعة والسفراء، وعدد من الوفود الإفريقية، اليوم، معرض أصناف الأرز الحديثة بمركز البحوث والتدريب في الأرز بسخا.

الوفد المشارك من دول: "الكونغو الديمقراطية، غينيا كوناكري، غينيا بيساو، ليبيريا، مدغشقر، نيجيريا، السنغال، وسيراليون"، فضلًا عن أعضاء مركز الأرز الإفريقي من دول كوت ديفوار، السنغال، جامبيا، وهولندا، وذلك برئاسة كويتا بالدي وزير الزراعة والتنمية الريفية بجمهورية غينيا بيساو.

جاءت هذه الزيارة للاطلاع على أحدث الأساليب والتقنيات المتقدمة في زراعة وإنتاج الأرز، وطرق الزراعة والحصاد الآلية، إلى جانب الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية التي استنبطتها محطة البحوث الزراعية بسخا.

حضر اللقاء اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتور أبو بكر ماني، رئيس المركز الأفريقي لبحوث الأرز، والدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور مجاهد عماد، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور بسيوني زايد، رئيس مركز بحوث الأرز، والدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والزراعية.

وشملت الزيارة عرضًا تفصيليًا حول الأصناف المصرية الحديثة من الأرز التي استنبطها مركز البحوث الزراعية، ومنها جيزة 201، جيزة 182، جيزة 183، جيزة 184، جيزة 177، جيزة 178، وجيزة 179، وسخا سوبر 300، سخا 101، سخا 104، سخا 105، سخا 106، سخا 107، وسخا 108، وسخا 109، والتي تتميز بإنتاجيتها العالية، وقدرتها على مقاومة الأمراض والتغيرات المناخية، وترشيد استهلاك المياه.