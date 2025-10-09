قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
القبض على طالب اعتدى على مواطن بإشارات خادشة بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان ثقافة الاختلاف وقبول الآخر

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

 نظمت الجامعة برنامجًا تدريبيًا بعنوان "ثقافة الاختلاف وقبول الآخر"،  بمدرسة السلام الثانوية للبنات، واستهدف البرنامج طالبات  المدرسة، في تعاون مثمر بين إدارة تدريب أفراد المجتمع بالإدارة العامة للمشروعات البيئية وتوجيه التربية الاجتماعية بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وفي إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر ونشر ثقافة الاختلاف الإيجابي، موضحًا أن بناء الوعي الاجتماعي لدى الطلاب هو جزء أصيل من رسالة الجامعة تجاه المجتمع، وأن هذه البرامج تسهم في إعداد جيل قادر على الحوار والتعايش واحترام التنوع.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التدريبية التي تنفذها الجامعة داخل المدارس لنشر الوعي بالقيم التربوية والإنسانية، مشيرة إلى أن قبول الآخر هو أحد ركائز بناء المجتمع المتماسك، وأن الجامعة تعمل من خلال قطاع خدمة المجتمع على ترسيخ هذه المفاهيم في المؤسسات التعليمية منذ المراحل الأولى.

جاء البرنامج التدريبي بإشراف علمي الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وبإشراف تنفيذي الدكتورة نهلة صابر تاوضروس، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدّمت المحاضرة الدكتورة نشوى سعد محمد بسطويسي، أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، حيث تناولت في محاضرتها أبعاد ثقافة الاختلاف في المجتمع ودورها في تحقيق التوازن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الإنسان يتطور من خلال الفعل التربوي الذي ينقل القيم ويشكل الهوية الاجتماعية للفرد. كما استعرضت نماذج من فكر علماء الاجتماع مثل دور كهايم وهنري ببيرون حول التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي.

وشارك في البرنامج أماني النادي، مديرة مدرسة السلام الثانوية بنات، ووفاء صلاح جرجس، أخصائي اجتماعي، وقسمت عبد العظيم، أخصائي اجتماعي.

وتضمن البرنامج جانبًا توعويًا موجهًا للطالبات حول آداب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل ضرورة رسم الابتسامة عند التعامل معهم، وتجنب التحديق أو إظهار الشفقة، وأهمية استخدام طرق التواصل المناسبة مع ذوي الإعاقات السمعية أو الحركية أو البصرية لضمان تفاعل إنساني راقٍ يحقق الدمج الفعلي داخل المجتمع المدرسي.

أُقيم البرنامج تحت الإشراف التنظيمي لكل من المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

الإسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

هشام حنفي

هشام حنفي: ياس سوروب سيكون إضافة كبيرة للأهلي

ترامب ونتنياهو

ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم

ترشيحاتنا

حسن شحاته

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

صحة الشرقية

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

بالصور

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته
حسن شحاته
حسن شحاته

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد