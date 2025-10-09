جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان ثقافة الاختلاف وقبول الآخر

نظمت الجامعة برنامجًا تدريبيًا بعنوان "ثقافة الاختلاف وقبول الآخر"، بمدرسة السلام الثانوية للبنات، واستهدف البرنامج طالبات المدرسة، في تعاون مثمر بين إدارة تدريب أفراد المجتمع بالإدارة العامة للمشروعات البيئية وتوجيه التربية الاجتماعية بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وفي إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر ونشر ثقافة الاختلاف الإيجابي، موضحًا أن بناء الوعي الاجتماعي لدى الطلاب هو جزء أصيل من رسالة الجامعة تجاه المجتمع، وأن هذه البرامج تسهم في إعداد جيل قادر على الحوار والتعايش واحترام التنوع.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التدريبية التي تنفذها الجامعة داخل المدارس لنشر الوعي بالقيم التربوية والإنسانية، مشيرة إلى أن قبول الآخر هو أحد ركائز بناء المجتمع المتماسك، وأن الجامعة تعمل من خلال قطاع خدمة المجتمع على ترسيخ هذه المفاهيم في المؤسسات التعليمية منذ المراحل الأولى.

جاء البرنامج التدريبي بإشراف علمي الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وبإشراف تنفيذي الدكتورة نهلة صابر تاوضروس، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدّمت المحاضرة الدكتورة نشوى سعد محمد بسطويسي، أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، حيث تناولت في محاضرتها أبعاد ثقافة الاختلاف في المجتمع ودورها في تحقيق التوازن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الإنسان يتطور من خلال الفعل التربوي الذي ينقل القيم ويشكل الهوية الاجتماعية للفرد. كما استعرضت نماذج من فكر علماء الاجتماع مثل دور كهايم وهنري ببيرون حول التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي.

وشارك في البرنامج أماني النادي، مديرة مدرسة السلام الثانوية بنات، ووفاء صلاح جرجس، أخصائي اجتماعي، وقسمت عبد العظيم، أخصائي اجتماعي.

وتضمن البرنامج جانبًا توعويًا موجهًا للطالبات حول آداب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل ضرورة رسم الابتسامة عند التعامل معهم، وتجنب التحديق أو إظهار الشفقة، وأهمية استخدام طرق التواصل المناسبة مع ذوي الإعاقات السمعية أو الحركية أو البصرية لضمان تفاعل إنساني راقٍ يحقق الدمج الفعلي داخل المجتمع المدرسي.

أُقيم البرنامج تحت الإشراف التنظيمي لكل من المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.