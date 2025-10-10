قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رددت كلمة تحيا مصر.. النائب محمد أبو العينين يكشف كواليس مقابلته مع الرئيس السيسي في الأمم المتحدة
وزير العدل الفلسطيني: ننوي إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع
الرئيس السيسي: ترامب يستحق عن جدارة نوبل للسلام لجهوده في التوصل لاتفاق غزة.. مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة| أخبار التوك شو
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
النائب محمد أبو العينين: حبي للطيران دفعني لتجربة التحليق بأحدث الطائرات في العالم
بعد التأهل لكأس العالم .. ابنة حسام حسن تستقبل والدها بالأحضان
السفير العكلوك: مصر تصدت لضغوط التهجير وحمت القضية الفلسطينية
مفيد شهاب: مصر لا تتنازل عن شبر من حقوقها في النيل.. وإثيوبيا تخالف القواعد الدولية
موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك
الحكومة الإسرائيلية تبدأ جلسة التصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الجنيه يعود بقوة .. خطة النواب تكشف سبب تراجع الدولار
90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية
تكنولوجيا وسيارات

هل حان الوقت لتوديع جيميل؟.. كل ما تحتاج معرفته عن بريد Zoho Mail الهندي

شيماء عبد المنعم

في ظل الضجة الحالية حول تطبيق أراتاي Arratai، التطبيق المحلي للتراسل من Zoho، بدأت العديد من الحسابات البارزة، وعلى رأسها وزير الداخلية أميت شاه، بالانتقال إلى خدمة البريد الإلكتروني الهندية Zoho Mail. 

ما هو Zoho Mail؟

تعد خدمة Zoho Mail بديلا يركز على الخصوصية لمستخدمي Gmail، تقدم Zoho Mail ميزات مثل صندوق بريد خال من الإعلانات، تشفير قوي، ودمج عميق مع نظام Zoho البيئي.

كيفية الانتقال من Gmail إلى Zoho Mail

إليك دليل نظرة سريعة على أهم ميزات Zoho Mail وكيفية المقارنة بينه وبين Gmail:

- التسجيل في Zoho Mail: يمكن للمستخدمين في الهند التسجيل في خدمة Zoho Mail عبر الموقع الرسمي لشركة Zoho، حيث يتيح لهم الاختيار بين الخطة المجانية أو الخطط المدفوعة حسب احتياجات كل مستخدم.

- تفعيل IMAP في Gmail: في حساب Gmail يوجد خيار إعادة التوجيه، من خلال الذهاب إلى الإعدادات > إعادة التوجيه وPOP/IMAP ومن خلال تفعيل الوصول عبر IMAP، تتيح هذه العملية لـ Zoho Mail استرجاع الرسائل، وجهات الاتصال، والمجلدات بأمان.

- استخدام أداة الهجرة في Zoho Mail: من خلال تسجيل الدخول إلى حساب Zoho Mail، ومن قسم الاستيراد/التصدير، وعبر أداة Migration Wizard، التي تساعد في نقل جميع بياناتك من Gmail - الرسائل، دفتر العناوين، وبنية المجلدات - دون فقدان البيانات.

- تفعيل إعادة توجيه البريد في Gmail: بعد اكتمال عملية الاستيراد، سيتعين على المستخدمين ضبط حساب Gmail لإعادة توجيه الرسائل الجديدة تلقائيا إلى صندوق بريد Zoho Mail.

- إخطار جهات الاتصال وتحديث الحسابات: بعد إتمام إعداد Zoho Mail، يستطيع المستخدمين إبلاغ جهات الاتصال الخاصة بهم بعنوان بريدك الإلكتروني الجديد وتحديثه في حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، البنوك، والمواقع الأخرى.

ميزات Zoho Mail

إذا كنت تبحث عن بديل لـ Gmail وتريد تجربة Zoho Mail، إليك بعض الميزات التي قد تجذبك:

- لا إعلانات: على عكس Gmail، تعد Zoho Mail بعدم معالجة رسائل البريد الإلكتروني لأغراض إعلانية، لا يوجد إعلانات في Zoho Mail.

- Streams: هذه ميزة تشبه منصات التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للموظفين التعاون، إنشاء منشورات، إضافة مهام، إنشاء فعاليات، والتفاعل مع الفريق من خلال واجهة موحدة.

- الملفات المرفقة كبيرة الحجم حتى 1 جيجابايت: يسمح Zoho Mail للمستخدمين بإرفاق ملفات يصل حجمها إلى 1 جيجابايت، وإذا كانت الملفات أكبر من ذلك، يتم تحويلها تلقائيا إلى رابط ويضاف إلى البريد الإلكتروني.

- استرجاع البريد الإلكتروني: على عكس ميزة "التراجع عن الإرسال" في Gmail التي تقتصر على وقت معين، يسمح Zoho Mail للمستخدمين بسحب البريد المرسل حتى بعد انقضاء نافذة الإرسال، يتم إخطار المستلم أنه تم سحب البريد الإلكتروني.

- أمان S/MIME: بالإضافة إلى تشفير TLS القياسي، يدعم Zoho Mail تقنية S/MIME، مما يتيح للمستخدمين إضافة توقيع رقمي لتأمين الرسائل وحمايتها من الهجمات.

- الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني وeDiscovery: تتيح هذه الميزة للمؤسسات الاحتفاظ بجميع رسائل البريد الإلكتروني الاحتفاظ واسترجاع رسائل معينة لأغراض قانونية أو امتثالية eDiscovery.

- الفلاتر الذكية: يقوم النظام بفحص الرسائل الواردة تلقائيا وتصنيفها إلى مجلدات مثل التنبيهات والنشرات الإخبارية، مما يساعدك على تنظيم أولويات البريد الوارد.

- أدوات الإنتاجية المدمجة: يشمل Zoho Mail تقويما، مهام، ملاحظات، جهات اتصال، وعلامات مرجعية، مما يقلل من الحاجة للتنقل بين التطبيقات.

بالنسبة لمستخدمي الهواتف المحمولة في الهند، تقدم Zoho تطبيقات مخصصة - Zoho Mail، Zoho Mail Streams، وZoho Mail Admin - متاحة لكل من أنظمة أندرويد وiOS، مما يتيح لك الوصول الكامل لإدارة البريد الإلكتروني وأدوات التعاون أثناء التنقل.

