16 مصابا | شاهد الصور الأولى لانقلاب سيارة بطريق العلاقى في أسوان

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان.

وكان قد ارتفع عدد المصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقي بمدينة أسوان إلى 16 مصاب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

وضمت قائمة المصابين كل من: سعاد. خ 18 سنة، وأصيبت بكدمات متفرقة بالجسد، وعصام. د 19 سنة، وأصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وهادية. إ 28 سنة، وأصيبت بنزيف داخلي، وسلفار. م 45 سنة، وأصيب بكدمات متفرقه بالجسد، وعمر.أ 23 سنة، وأصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الغنى.أ 29 سنة، وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومجاهد. ا 25 سنة، وأصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

ويوسف.ع 48 سنة، وأصيب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، ونايل. م 24 سنة، وأصيب بكدمات متفرقة بالجسد، والنور.م 62 سنة، وأصيب بجرح قطعى بفروة الرأس.

كما أصيب أيضاً شخص مجهول الهوية 33 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وفاروق. ع 30 سنة، وأصيب باشتباه كسر بالساق، ونهلة. ق 22 سنة، وأصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتوفيق.ع 20 سنة، وأصيب باشتباه كسر بالساق، وحسين. إ 25 سنة، وأصيب بكدمات متفرقة بالجسد، وعبدالعزيز.ج 15 سنة، وأصيب بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.