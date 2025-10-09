قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

بدء جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي للتصويت على اتفاق غزة

نتنياهو
نتنياهو
ناصر السيد

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلي بأن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي للتصويت على اتفاق غزة بدأ، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال في اجتماع مع المبعوث الأمريكي ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر.

ودخل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء نتنياهو.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، هدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بإسقاط الحكومة الإسرائيلية إذا لم تفكك حركة حماس، أو إذا اكتفوا بالقول إنه مفكك، بينما في الواقع سيستمر في الوجود تحت ستار مختلف.

وأكد بن غفير أن رئي الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد له بتفكيك حماس وإذا لم يحدث ذلك فسنفكك الحكومة، بحسب ما أفادت به القناة 13 الإسرائيلية.

وأشار بن غفير إلى أنه سعيد بإطلاق سراح جميع المختطفين لكنه سيصوت ضد إطلاق سراح القتلة، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أنه لم يجر تصويت على اتفاق غزة خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي، مضيفة أن جلسة الحكومة تأجلت للساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن وزراء حزب "عوتسما يهوديت" سيعارضون الاتفاق في تصويت خلال اجتماع الحكومة. 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في مصر خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له مساء اليوم الخميس، إنه سيتوجه إلى مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن امتنانه لقيادة مصر وقطر وتركيا على جهودهم الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدا أن هذا الاتفاق ينهي الحرب في غزة.

