بفستان أسود أنيق .. أحدث ظهور لـ ميريهان حسين

شاركت الفنانة ميريهان حسين، صور من إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، في الاحتفال بألبوم مي فاروق تاريخي مساء أمس الذي أقيم في إحدى الفنادق الكبري في منطقة التجمع الخامس.

وظهرت ميريهان مرتدية فستان قصير باللون الأسود نسقت معه حذاء بنفس اللون وحقيبة باللون الزيتي.

ومن الناحية الجمالية تركت ميريهان خصلات شعرها منسدلة على كتفيها كما وضعت مكياج مرتكز على إبراز جمال عينيها.

مي فاروق تحتفل بصدور ألبوم تاريخي

عبرت النجمة مى فاروق عن سعادتها، بنجاح أول البوماتها الغنائية، والذى حمل عنوان "تاريخى" وضم 9 أغنيات متنوعة ومتميزة، ونشرت مى على صفحتها الرسمية، عبر موقع فيسبوك " كل غنوه في الألبوم ده لها غلاوه في قلبي ما تتوصفش خصوصا إنه أول ألبوم ليا بشكركم علي كل الحب وبشكر من قلبي كل صناع الألبوم اللي اتشرفت بوجود اسمهم علي أغانيا بتمني من ربنا التوفيق وبتمني دايما اني اكون سبب في سعادتكم ودعواتكم في كل اللي جاي".. الألبوم من إنتاج مى فاروق ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

• بعد تصدرها التريند كأول عروس فى 2025.

طرحت الفنانة مى فاروق، أول أغنيات ألبومها فى يوم 4 يناير بعنوان "باركوا", الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وكانت قد احتفلت مى، بزفافها على الفنان محمد العمروسى، بأحد الفنادق الكبرى، فى أجواء مليئة بالحب والفرح، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والرياضة، والاعلام، وعلقت مى على حفل زفافها، ونشرت صورة جمعتها بالفنان محمد العمروسى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت:" من قلوبنا بنقول شكرا لكل شخص شاركنا، أجمل لحظاتنا، وجودكم معانا في يوم فرحنا اكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودى حاجه عمرها مابتتقدر بتمن".

طرحت أغنيتها الثانية فى 9 يناير وكانت بعنوان" سلطانة " من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة اخراجية له مع الاغنيات، الأغنية تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن الحب والسعادة والاستقرار بين اثنين محبين.

مع الأول من فبراير واصلت مى فاروق تألقها وتقديمها أعمالها المميزة، وطرحت أغنيتها الثالثة هى باسم "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وتريات سعيد كمال، وميكس وماستر أمير محروس.. أغنية "ميزنى"، تحمل الطابع الرومانسى، وتنطق بمشاعر الحب الصادقة، وترجمتها مى بصوتها وأدائها المتميز، حيث انسجمت الموسيقى مع الكلمات والأداء بشكل رائع، لتخلق تجربة فنية متكاملة تصل إلى أذن وقلب المستمع بسهولة.