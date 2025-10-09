قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤلف فيلم ضي: ما يفسده العالم تصلحه أغنية لمحمد منير.. فيديو
رددت كلمة تحيا مصر.. النائب محمد أبو العينين يكشف كواليس مقابلته مع الرئيس السيسي في الأمم المتحدة
وزير العدل الفلسطيني: ننوي إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع
الرئيس السيسي: ترامب يستحق عن جدارة نوبل للسلام لجهوده في التوصل لاتفاق غزة.. مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة| أخبار التوك شو
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
النائب محمد أبو العينين: حبي للطيران دفعني لتجربة التحليق بأحدث الطائرات في العالم
بعد التأهل لكأس العالم .. ابنة حسام حسن تستقبل والدها بالأحضان
السفير العكلوك: مصر تصدت لضغوط التهجير وحمت القضية الفلسطينية
مفيد شهاب: مصر لا تتنازل عن شبر من حقوقها في النيل.. وإثيوبيا تخالف القواعد الدولية
موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك
الحكومة الإسرائيلية تبدأ جلسة التصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الجنيه يعود بقوة .. خطة النواب تكشف سبب تراجع الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان أسود أنيق .. أحدث ظهور لـ ميريهان حسين

ميريهان
ميريهان
يارا أمين

شاركت الفنانة ميريهان حسين، صور من إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، في الاحتفال بألبوم مي فاروق تاريخي مساء أمس الذي أقيم في إحدى الفنادق الكبري في منطقة التجمع الخامس.

وظهرت ميريهان مرتدية فستان قصير باللون الأسود نسقت معه حذاء بنفس اللون وحقيبة باللون الزيتي.

ومن الناحية الجمالية تركت ميريهان خصلات شعرها منسدلة على كتفيها كما وضعت مكياج مرتكز على إبراز جمال عينيها.

مي فاروق تحتفل بصدور ألبوم تاريخي

عبرت النجمة مى فاروق عن سعادتها، بنجاح أول البوماتها الغنائية، والذى حمل عنوان "تاريخى" وضم 9 أغنيات متنوعة ومتميزة، ونشرت مى على صفحتها الرسمية، عبر موقع فيسبوك " كل غنوه في الألبوم ده لها  غلاوه في قلبي ما تتوصفش خصوصا إنه  أول ألبوم ليا بشكركم علي كل الحب وبشكر من  قلبي كل صناع الألبوم اللي اتشرفت بوجود اسمهم علي أغانيا بتمني من ربنا التوفيق وبتمني دايما اني اكون سبب في سعادتكم ودعواتكم في كل اللي جاي".. الألبوم من إنتاج مى فاروق ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

•    بعد تصدرها التريند كأول عروس فى 2025.

طرحت الفنانة مى فاروق، أول أغنيات ألبومها فى يوم 4 يناير بعنوان "باركوا", الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وكانت قد احتفلت مى، بزفافها على الفنان محمد العمروسى، بأحد الفنادق الكبرى، فى أجواء مليئة بالحب والفرح، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والرياضة، والاعلام، وعلقت مى على حفل زفافها، ونشرت صورة جمعتها بالفنان محمد العمروسى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت:" من قلوبنا بنقول شكرا لكل شخص شاركنا، أجمل لحظاتنا، وجودكم معانا في يوم فرحنا اكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودى حاجه عمرها مابتتقدر  بتمن".

طرحت أغنيتها الثانية فى 9 يناير وكانت بعنوان" سلطانة " من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة اخراجية له مع الاغنيات، الأغنية تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن الحب والسعادة والاستقرار بين اثنين محبين.

مع الأول من فبراير واصلت مى فاروق تألقها وتقديمها أعمالها المميزة، وطرحت أغنيتها الثالثة هى باسم "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وتريات سعيد كمال، وميكس وماستر أمير محروس.. أغنية "ميزنى"، تحمل الطابع الرومانسى، وتنطق بمشاعر الحب الصادقة، وترجمتها مى بصوتها وأدائها المتميز، حيث انسجمت الموسيقى مع الكلمات والأداء بشكل رائع، لتخلق تجربة فنية متكاملة تصل إلى أذن وقلب المستمع بسهولة.

الفنانة ميريهان حسين إنستجرام مي فاروق تاريخي فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء الإسرائيلي

وزراء إسرائيليون يحتجون على هوية الأسرى الفلسطينيين بقائمة المفرج عنهم

بن غفير

بن غفير لـ ويتكوف: هناك من يريدون قتـ.لنا ولا يطلبون المغفرة

برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالتوصل لاتفاق "تاريخي" يشكل نهاية للحرب في قطاع غزة

برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالتوصل لاتفاق "تاريخي" يشكل نهاية للحرب في قطاع غزة

بالصور

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر
كيكة الجزر
كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط
الضغط
الضغط

فيديو

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد