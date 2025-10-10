قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إعلان نوبل للسلام اليوم.. وترامب يترقب اعترافا عالميا

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

من المقرر أن تُعلن، اليوم الجمعة، نتائج جائزة نوبل للسلام لعام 2025، في وقت يسيطر فيه اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المشهد الإعلامي بعد حملة استمرت لأشهر، يسعى من خلالها للفوز بإحدى أرفع الجوائز العالمية.


ويعبر ترامب علنا عن رغبته في الانضمام إلى قائمة الرؤساء الأميركيين الذين حازوا الجائزة من قبله، وهم باراك أوباما عام 2009، وجيمي كارتر عام 2002، وودرو ويلسون عام 1919، وثيودور روزفلت عام 1906.


وكان جميعهم قد فازوا بالجائزة أثناء توليهم المنصب، باستثناء كارتر، فيما نال أوباما التكريم بعد أقل من ثمانية أشهر من وصوله إلى البيت الأبيض، وهو ما يشبه الوضع الحالي لترامب.


ومع ذلك، يرى خبراء ومراقبون أن احتمال سماع اسم ترامب عندما يتوجه يورغن فاتنه فريدنس، رئيس اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، إلى المنصة في معهد نوبل بأوسلو عند الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش، يبدو مستبعدا للغاية.


ويأتي ترشح ترامب في وقت بالغ الحساسية، إذ يحاول الرئيس الأميركي تقديم نفسه كـ"صانع سلام" بعد طرحه خطة لوقف إطلاق النار في غزة، مستندا إلى صورتِه كمفاوضٍ قادر على فرض حلول سياسية جريئة.


غير أن منتقديه يرون أن سعيه نحو نوبل ليس سوى محاولة لتلميع صورته الانتخابية، فيما تبقى الجائزة، وفقًا للمراقبين، بعيدة المنال في ظل الجدل الواسع حول سياساته المثيرة للانقسام داخليًا ودوليا.

جائزة نوبل للسلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائمة الرؤساء الأميركيين باراك أوباما جيمي كارتر ترامب صانع سلام

