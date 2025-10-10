قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 10-10-2025

الدولار
الدولار
محمد صبيح

استقر سعر الدولار في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 10-10-2025 في السوق الرسمية بدون تغيير.

تحركات الدولار اليوم

وفقا لآخر تداول سجله سعر الدولار مقابل الجنيه مساء الأربعاء الماضي والذي أظهر خلاله تراجعا طفيفا قيمته قرشا واحداً علي مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من صباح اليوم الخميس ولمدة يومين آخرين بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد و مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل آخر تحديث سجله سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

الدولار

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الإسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك البركة.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للشراء في بيت التمويل الكويتي

سعر الدولار

سعر الدولار في معظم البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، أبوظبي التجاري، ميد بنك، المصرف المتحد، HSBC، القاهرة، قناة السويس، الكويت الوطني،فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك “ التنمية الصناعية، نكست، سايب”

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

أعلي سعر

ووصل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات"

سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه البنك المركزي المصري آخر تحديث سجله سعر الدولار

