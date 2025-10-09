قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
توك شو

اتحاد التمويل العقاري: مبادرة البنك المركزي ساهمت في تنشيط سوق التمويل العقاري

هاني حسين

قال محمد الكحكي ، رئيس اتحاد التمويل العقاري ، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ، إن مصادر تمويل شركات التمويل العقاري من مزيج من المصادر، تشمل: الأرباح المحتجزة من عملياتها، رأس مال الدين عبر الاقتراض من البنوك أو إصدار سندات، و رأس مال الأسهم ببيع أسهم جديدة للمستثمرين، بالإضافة إلى الودائع المصرفية من العملاء.

وتابع الكحكي ، خلال حواره ببرنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، من تقديم الإعلامية منى العمدة ، أن سعر الفائدة ليس أزمة تتعلق بقطاع التموييل العقاري ولكنها مرتبطة بقطاع الائتمان بأكمله وترتبط بالاقتصاد المصري كله، وكلما تحسنت المؤشرات الاقتصادية فالتضخم يقل وبالتالي انخفاض سعر الفائدة مما يجعلنا نواجه مشكلة قومية وليس مشكلة قطاعية.

وأردف محمد الكحكي ، رئيس اتحاد التمويل العقاري، أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ساهمت في تنشيط سوق التمويل العقاري لشريحة الشباب، وتم استخدام شريحة بقيمة تتخطي ال 20 مليار جنيه وبدء العمل بشريحة جديدة، مضيفا أن ثقافة التمويل العقاري لا توجد في مصر، ولكنها بدأت تشهد انتعاشة مع تطبيق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

قطاع المعاهد الأزهرية يختتم جولات سوهاج والدقهلية حوكمة شاملة ومتابعة دقيقة لضمان جودة التعليم

مفتي الجمهورية يرحب باتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من العدوان الغاشم على القطاع الأعزل

الأعلى للشئون الإسلامية يواصل دعمه لكبار السن بندوة ميدانية في الشرقية

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

لازم تكشف فورا.. أسماء هذه العلامات تؤكد أن الصداع خطر

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

