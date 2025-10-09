اتحاد التمويل العقاري: مبادرة البنك المركزي ساهمت في تنشيط سوق التمويل العقاري

قال محمد الكحكي ، رئيس اتحاد التمويل العقاري ، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ، إن مصادر تمويل شركات التمويل العقاري من مزيج من المصادر، تشمل: الأرباح المحتجزة من عملياتها، رأس مال الدين عبر الاقتراض من البنوك أو إصدار سندات، و رأس مال الأسهم ببيع أسهم جديدة للمستثمرين، بالإضافة إلى الودائع المصرفية من العملاء.

وتابع الكحكي ، خلال حواره ببرنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، من تقديم الإعلامية منى العمدة ، أن سعر الفائدة ليس أزمة تتعلق بقطاع التموييل العقاري ولكنها مرتبطة بقطاع الائتمان بأكمله وترتبط بالاقتصاد المصري كله، وكلما تحسنت المؤشرات الاقتصادية فالتضخم يقل وبالتالي انخفاض سعر الفائدة مما يجعلنا نواجه مشكلة قومية وليس مشكلة قطاعية.

وأردف محمد الكحكي ، رئيس اتحاد التمويل العقاري، أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ساهمت في تنشيط سوق التمويل العقاري لشريحة الشباب، وتم استخدام شريحة بقيمة تتخطي ال 20 مليار جنيه وبدء العمل بشريحة جديدة، مضيفا أن ثقافة التمويل العقاري لا توجد في مصر، ولكنها بدأت تشهد انتعاشة مع تطبيق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري