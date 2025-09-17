قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاخد حقي بالقانون .. خالد الغندور يُحرّر محضرًا ضد «يوتيوبر»
الأورومتوسطي لرصد الزلازل: هزة أرضية تضرب جزيرة كريت اليونانية
«زابوريجيا» على صفيح ساخن .. انفجارات قرب أكبر محطة نووية في أوروبا
قفزة تاريخية في التمويل العقاري: 47.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025
غضب في إسرائيل.. عائلات الرهائن تصعد ضد نتنياهو: «إلى أي جحيم تقودنا؟»
«إزاي أفضل لاعب».. كبير مشجعي الأهلي يُهاجم تريزيجيه: «العب للأهلي .. مش لنفسك»
كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك
ترامب يصل لندن .. استثمارات بمليارات الدولارات وملفات العالم على الطاولة
مجــ.ـزرة جديدة في غزة.. الاحتلال ينسف المنازل بالروبوتات المُفخخة
اقتطاع جبل الشيخ .. الكشف عن صفقة سرية بين إسرائيل وسوريا لتقسيم جنوب غرب دمشق
دعاء الخوف والتوكّل على الله .. ردّده يحميك ويحفظك
من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف
اقتصاد

قفزة تاريخية في التمويل العقاري: 47.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025

تمويلات - صورة أرشيفية
تمويلات - صورة أرشيفية
علياء فوزى

كشفت هيئة الرقابة المالية أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 سجل 47.259 مليار جنيه، مقارنة بـ28.417 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

وأوضحت أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية حول النشاط المالي غير المصرفي خلال يونيو الماضي، ارتفاع عدد عملاء التمويل العقاري ليصل إلى 1922 عقدًا خلال يونيو 2025، مقابل 1641 عقدًا في يونيو 2024، بنسبة نمو 17.1%.

كما ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل العقاري لتسجل نحو 5.5 مليار جنيه خلال يونيو 2025، مقارنة بـ4.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024، بنمو 18.2%.

وزاد إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال يونيو 2025 بنسبة 70.6%، ليصل إلى 923 مليون جنيه، مقارنة بنحو 541 مليون جنيه في يونيو 2024، بحسب ما أعلنت هيئة الرقابة المالية.

تمويلات عقارية خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% لتسجل 25.5 مليار جنيه في عام 2024، مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.

ويُعد قطاع التمويل العقاري من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، كما أن القوانين المنظمة للسوق العقارية تمثل إطارًا قانونيًا حيويًا لضبط وتنظيم السوق.

ويُعد قانون التمويل العقاري من أبرز هذه القوانين، حيث يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء لأغراض اقتصادية أو لسد احتياجات السكن أو ترميم وصيانة المساكن.

أرصدة التمويل العقاري التمويل العقاري هيئة الرقابة المالية التمويلات إعادة التمويل العقاري

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن منهج المستوى الرفيع المقرر بجميع المراحل الدراسية

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

غزة

رتيبة النتشة: الولايات المتحدة شريك في العدوان على غزة وليست وسيطًا نزيهًا |فيديو

الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي

مصطفى الفقي: الرئيس السيسي استخدم كلمة «العدو» في قمة الدوحة مع تمسكه بالسلام العادل

صورة أرشيفية

التعليم: مصروفات المدارس تشمل الكتب والمستوى الرفيع وتقسيطها على 4 دفعات

اللوز.. المكسرات السحرية لصحة القلب والذاكرة والعظام | فوائد لا تعرفها

فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية
فوائد اللوز الصحية

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

ابتكار صيني ثوري .. لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق فقط

تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة
تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة
تطوير لاصق عظمي لعلاج الكسور بسرعة فائقة

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

