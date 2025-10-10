قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

السياحة والآثار تشارك في معرض TTG Travel Experience 2025 بـ إيطاليا

الجناح المصري المُشارك في المعرض
محمد الاسكندرانى

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على التواجد في الفعاليات السياحية الهامة وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، تشارك الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الدورة ال 62 من المعرض السياحي الدوليTTG Travel Experience 2025 الذي تُقام فعالياته حالياً بمدينة ريميني بإيطاليا.

وزارة السياحة والآثار 

وقد افتتح الجناح المصري المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد وليد عثمان القنصل المصري في ميلانو، بحضور السيد محمد فوزي  مسئول الملف الإيطالي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأوضح المهندس أحمد يوسف أن السوق الإيطالي يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، كما شهد النصف الأول من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما أكد على حرص الهيئة على المشاركة في المعرض السياحي الدولي TTG Travel Experience بصفة مستمرة حيث يعد من أهم المعارض السياحية بالسوق الإيطالي مما يعد فرصة جيدة للقاء الجمهور من زائري المعرض وكذلك شركاء المهنة من منظمي الرحلات ومتخذي القرار في قطاع السياحة لتبادل الرؤى والأفكار لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق السياحي.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد المهندس أحمد يوسف عدداً من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة وسائل الإعلام بالسوق الإيطالي، لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون خلال الفترة القادمة وخطط العمل للترويج للوجهات والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، والتعرف على المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة بالسوق الإيطالي واتجاهات السائحين الإيطاليين.

كما تم خلال هذه اللقاءات تسليط الضوء على الأنماط والمنتجات السياحية الجديدة بالمقصد المصري وكذلك الوجهات السياحية الجديدة التي تسعى الدولة إلى وضعها على خريطة السياحة العالمية، ومنها منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة بالإضافة إلى المتحف المصرى الكبير أحد المشروعات القومية الكبرى والمقرر افتتاحه يوم 1 نوفمبر القادم.

وتشارك الهيئة في المعرض هذا العام بجناح تبلغ بمساحته 220 متر مربع، تم تصميمه على الطراز الفرعوني بلمحة عصرية مزود بشاشات عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية عن المقاصد السياحية المختلفة، وكذلك مجموعة إعلانات ثابتة بالمعرض وبمحطة قطار ريميني عن المقصد المصري.

كما يشهد المعرض في دورته الحالية إقبالاً كبيراً من المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية حيث يشارك بالجناح المصري 12 شركة سياحة و13 منشأة فندقية.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض السياحي الدوليTTG Travel Experience يعد أكبر وأهم الأحداث السياحية بدولة إيطاليا، ومن المتوقع أن يصل عدد زائريه هذا العام أكثر من 70.0000 زائر، ويتم تنظيمه برعاية الشركة المنظمة الرئيسية للحدثItalian Exhibition Group، والمجلس المحلي لمدينة ريمينى، وزارة السياحة بإيطاليا، واتحاد الشركات السياحية الإيطالية Fiavet.
 

