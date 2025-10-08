قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سياحة الأقصر: افتتاح المتحف المصري الكبير الحدث التاريخي الأكبر في العالم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق سياحة الأقصر ، إن المتحف المصرى الكبير الحدث التاريخي الأكبر على الساحة السياحية والثقافية، ويعمق من حراك التدفقات السياحية إلى مصر.


وأوضح عثمان في تصريح خاص، أن هناك تلهف من قبل كبار وكلاء ومنظمى السياحة في العالم لموعد الافتتاح لتنظيم برامجهم، مشيرا إلى أن السياحة الثقافية هي عنوان مصر الحقيقي وصورة التاريخ التى يجب أن نرتكز عليها،فى ظل تفردنا بكنوز عريقة.

المتحف المصري الكبير 


وأشار رئيس لجنة تسويق سياحة الأقصر ، إلى ضرورة البناء على الزخم الإعلامي والسياحي لحفل إفتتاح المتحف المصري الكبير، خاصة أن حضوره سيكون للملوك والرؤساء وقادة العالم ،واصفا إنها الحملة اترويجية الأعظم في العالم.


وأفاد بأن هناك تعطش شديد لزيارة المتحف المصري الكبير، مشيدا بجهود الدولة في الاستعداد لهذا الحدث سواء على البنية التحتية ،أو تنظيم سيناريو العرض المتحفي الجزئي الذى رائة الآف السائحين وأشدو بتجربته السياحية.


يذكر أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع المتحف المصري الكبير، في عام 2002، وتم البدء في البناء في شهر مايو 2005، إذ تم تمهيد الموقع وتجهيزه، وفي عام 2006، أُنشئ أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط، خُصص لترميم وحفظ وصيانة وتأهيل القطع الأثرية المُقرر عرضها بقاعات المتحف، والذي تم افتتاحه خلال عام 2010، وبعد سنوات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، قبل أن يصدر القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار.

وفي عام 2021 انتهى بناء مبنى المتحف، والذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، ويشمل عدة قاعات عرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم، ويحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، إضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

تسويق سياحة الأقصر المتحف المصرى الكبير مصر السياحة الاقصر

