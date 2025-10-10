قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: موسكو مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول أسلحة الردع
بعد تأهل مصر.. ماهو موعد قرعة مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا؟
ڤودافون بيزنس تعلن عن شراكة مع موبكو للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصال الذكية في مشروع Eastmain بالقاهرة الجديدة
صالون نفرتيتي يحتفي بالحرب والسلام وأمجاد مصر التي خلدها التاريخ
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
حوادث

التحقيق في دهس قائد سيارة لشاب وفتاة يستقلان موتوسيكل بالجيزة

ندى سويفى

قررت جهات التحقيق بالجيزة، التحفظ على قائد سيارة ملاكي تسبب في إصابة شاب وفتاة كانا يستقلان دراجة نارية "موتوسيكل"، وذلك أثر اصطدامه بهما بشارع ميدان لبنان بمنطقة المهندسين، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم عن ملابسات الحادث وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.


أمرت جهات التحقيق بالاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، كما استمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث ومقارنتها بما صورته كاميرات المراقبة.


البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أسفر عن وقوع إصابات بميدان لبنان.
وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص، إصابة شاب وفتاة كانا يستقلان دراجة نارية أثر اصطدامها بسيارة ملاكي، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على السيارة والدراجة النارية ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الجيزة إصابة شاب وفتاة موتوسيكل ميدان لبنان المهندسين

