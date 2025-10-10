التحقيق في دهس قائد سيارة لشاب وفتاة يستقلان موتوسيكل بالجيزة

قررت جهات التحقيق بالجيزة، التحفظ على قائد سيارة ملاكي تسبب في إصابة شاب وفتاة كانا يستقلان دراجة نارية "موتوسيكل"، وذلك أثر اصطدامه بهما بشارع ميدان لبنان بمنطقة المهندسين، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم عن ملابسات الحادث وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



أمرت جهات التحقيق بالاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، كما استمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث ومقارنتها بما صورته كاميرات المراقبة.



البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أسفر عن وقوع إصابات بميدان لبنان.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص، إصابة شاب وفتاة كانا يستقلان دراجة نارية أثر اصطدامها بسيارة ملاكي، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على السيارة والدراجة النارية ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.