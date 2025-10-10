قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بفتح لصدى البلد: اتفاق شرم الشيخ يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة تنهض من ركام الإبادة
الفلبين.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة مينداناو وتحذير من تسونامي
البابا لاوُن الرابع عشر للشباب: دعوة للصداقة والشهادة في عالم مُتعطش للسلام
ما حكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم؟.. الإفتاء تجيب
أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.. الثلاثاء
وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لو ركزوا صح هنزعل ناس كتير
ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو
التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
خبير استراتيجي عن اتفاق وقف إطلاق النار: يوم عظيم للشرق الأوسط
ما حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
أسماء تتصدر صفقة التبادل.. قائمة أولى بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إيداع منفذ جريمة ذبـ.ـح صبي داخل سوبر ماركت بالمهندسين مستشفى العباسية

ندى سويفى

أودعت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بذبـ.ـح طفل داخل سوبر ماركت في منطقة المهندسين، مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، 45 يومًا تحت الملاحظة الطبية للكشف عن قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة .

وكانت انتدبت النيابة العامة بشمال الجيزة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل عبد الرحمن، ضحية جريمة المهندسين، بعد ذبحــ.ـه داخل سوبر ماركت على يد "كوافير" حريمي، دون أي مقدمات.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتحديد سبب وتوقيت الوفاة والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من التشريح وتسليمه لذوي الطفل.

وقررت النيابة تحريز كافة كاميرات المراقبة الخاصة بالسوبر ماركت – مسرح الجريمة – وفي محيطه، لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة دوافع المتهم في ارتكاب الجريمة.

وقال عدد من شهود العيان إن المتهم، الذي نحر طفل المهندسين داخل السوبر ماركت، فرّ هاربًا بعد تسديد عدة طعنات له في الرقبة.

وذكر الأهالي أنهم، عقب مطاردتهم للمتهم والإمساك به، لاحظوا أنه ظل يردد كلمتين فقط، قائلًا: "غصب عني.. معلش".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد آخر لحظات في حياة الطفل، حيث ظهر وهو يقفز ويلعب خارج المحل، قبل دقائق من وقوع الجريمة.

وكشف عدد من شهود العيان كواليس الجريمة المروعة التي وقعت داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز في منطقة المهندسين.

وقال شهود العيان إن الصبي المجني عليه كان يتناول الطعام مع ثلاثة من أصدقائه العاملين معه في السوبر ماركت، ودخل شاب قائلاً: "عايز أشتري حاجة"، فنهض الصبي لتلبية الطلب، ففوجئ بعدة طعنات ثم جرى نحره داخل المحل، قبل أن يفرّ المتهم هاربًا.

وأضاف أصدقاء المجني عليه أن الجريمة استغرقت لحظات خاطفة، حيث فاجأهم الشاب بتسديد الطعنات إلى زميلهم، ثم خرج مسرعًا، فقاموا بملاحقته بمساعدة الأهالي حتى تمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وشهد شارع البطل أحمد عبد العزيز مطاردة مثيرة للمتهم، الذي نحر الصبي داخل السوبر ماركت، ونجح الأهالي في ضبطه وإدخاله أحد العقارات، وانهالوا عليه بالضرب حتى وصلت قوات الشرطة وأنقذته من بين أيديهم، ثم اقتادته إلى قسم الشرطة.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال مباحث الجيزة أن المتهم، وهو شاب في العقد الثالث من عمره، دخل إلى السوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز، ونحر الطفل ثم فرّ هاربًا، فلاحقه أهالي المنطقة والعاملون بالمحال المجاورة، ونجحوا في الإمساك به وضربه حتى وصلت الشرطة وألقت القبض على المتهم. 

مستشفى العباسية جريمة ذبــح طفل ذبح طفل النيابة العامة

