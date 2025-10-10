قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب السادات: مصر تثبت مجددا أنها ضمير الأمة العربية
نتنياهو يصل إلى تل هشومير للاطلاع على الاستعدادات لاستقبال الرهائن
رسميا اليوم| انطلاق حجز شقق الإسكان الفاخر 2025 .. ورابط تحميل كراسة الشروط
تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل
تفاصيل الطرح الجديد لوحدات "جنة" و"سكن مصر".. كم تبلغ أسعار الشقق؟
برلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل
خنقا بالغاز .. مصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام منزلهن في المنوفية
أسيوط .. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان منفلوط
غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
تل أبيب تنهي عمليتها العسكرية في غزة وتعلن بدء مرحلة ما بعد حماس
برئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار
أسوشيتد برس: إندونيسيا ستمنع مشاركة فريق إسرائيلي ببطولة العالم للجمباز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

المؤتمر الدولي الخامس لأسنان عين شمس بمشاركة ٤٠ خبيرًا أجنبيًا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

تنظم كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولي الخامس في الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر 2025، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أيمن عاشور ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وبرئاسة الدكتور كريم البطوطى عميد الكلية، الدكتورة ولاء حامد نائب رئيس الموتمر،  
الدكتور عمرو عبد العزيز سكرتير عام الموتمر.

ويعقد المؤتمر هذا العام لأول مرة بالشراكة العلمية مع جامعة جونا فرانكفورت بألمانيا، وبمشاركة جامعة مصر الدولية.

يهدف المؤتمر إلى دعم وتطوير الكوادر الطبية المصرية، ويحاضر بجلساته نحو 40 خبيرًا دوليًا من مختلف الجنسيات، إلى جانب نخبة من أساتذة طب الأسنان المصريين، كما يتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر 35 دورة تدريبية على أحدث ما وصل إليه العلم لتطوير أداء أطباء الأسنان.

كدلك من المقرر أن يتضمن المؤتمر انعقاد ندوة موسعة لتنشيط و دعم التصنيع المصري في المجال الطبي وذلك يوم 15 أكتوبر، بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والصحة والهيئات الحكومية لبحث سبل تعزيز وتطوير الصناعة الطبية في مصر.

كما يقام على هامش المؤتمر معرض دولي يضم أحدث الأجهزة والمستلزمات في مجال طب الأسنان، بمشاركة أكثر من 50 شركة مصرية ودولية.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور نحو 3000 مشارك من الأساتذة وأطباء الأسنان من مصر وخارجها، بما يعزز من مكانة جامعة عين شمس كمنارة علمية وأكاديمية رائدة في المنطقة.

