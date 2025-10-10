بالتفاصيل.. ننشر أهم الأنشطة الأسبوعية لوزارة الإسكان في مصر

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقريراً بالفيديوجراف، استعرض أبرز أنشطة الوزارة خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 9 أكتوبر 2025، والتي شملت جولات ميدانية موسعة، واجتماعات تنفيذية، وقرارات خدمية وتنظيمية، ضمن جهود الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة في إطار «رؤية الجمهورية الجديدة».

9 أكتوبر 2025 | جولات ميدانية بمدن شرق القاهرة

استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته، بعقد اجتماع مع رؤساء ومسؤولي أجهزة مدن القاهرة الجديدة، الشروق، بدر، وحدائق العاصمة، لمتابعة ملفات العمل الخاصة بتطوير الطرق والمحاور الرئيسية والمشروعات السكنية ومنظومات مياه الشرب والصرف الصحي.

وزير الإسكان يتفقد محاور وطرق مدينة الشروق وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور والميادين بـ القاهرة الجديدة وزير الإسكان يتفقد مشروع سكن مصر ومحطة صرف بمدينة القاهرة الجديدة

وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة دفع معدلات التنفيذ ومتابعة أعمال التطوير والصيانة والإنارة في مختلف المدن، وعقب الاجتماع، تفقد الوزير أعمال تطوير طريق التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة بطول 10.6 كم من نفق باهي زكي حتى ميدان جيبوتي، إلى جانب تطوير ميادين 30 يونيو وجيبوتي، وعدد من الميادين والمحاور الرئيسية بالمدينة.

كما زار الوزير مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض ومحطة رفع الصرف الصحي بامتداد جنوب المستثمرين، واستمع لمطالب عدد من الحاجزين بالمشروع موجهاً بسرعة تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وتحسين الخدمات.

وواصل الوزير جولته بمدينة الشروق، حيث تابع أعمال تطوير الطرق والميادين وأكد أهمية صيانة أعمدة الإنارة وتحسين أعمال النظافة والزراعة، واختتم جولته بمدينة بدر، متفقدًا وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين»، ومتابعاً جودة التشطيبات، موجهاً بسرعة تلبية مطالب المواطنين ومواصلة التواصل المباشر معهم.

8 أكتوبر 2025 | لقاءات وتعاون عربي وإجراءات تنظيمية

استقبل الوزير الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، لبحث تعزيز التعاون في مجال الاستثمار السياحي، مؤكداً أن المدن الجديدة باتت تضم فرصاً استثمارية واعدة ومتنوعة.

كما أصدر الوزير 9 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بعدد من المدن الجديدة، مشدداً على مواصلة الجهود لمنع العشوائيات.

وفي ذات اليوم، أعلن عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «سكن مصر» بمنطقة أرض المعارض بمدينة القاهرة الجديدة خلال الفترة من 13 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2025، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير سكن لائق لكل مواطن دعماً لأهداف الدولة في التنمية العمرانية.

7 أكتوبر 2025 | حملات ميدانية وقرعات أراضٍ جديدة

أكد المهندس شريف الشربيني، استمرار حملات مواجهة الظواهر العشوائية في المدن الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحفاظ على المظهر الحضاري وتنمية الموارد.

كما أعلن عن 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بمدينة العبور الجديدة يومي 13 و14 أكتوبر 2025، ضمن مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقاً.

وفي نفس اليوم، أعلن عن إتاحة 2141 قطعة أرض جديدة ضمن مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، ليصل إجمالي الطرح التكميلي للمرحلة العاشرة إلى 6797 قطعة أرض، بدءاً من 19 أكتوبر الجاري.

6 أكتوبر 2025 | دعم الشراكة مع القطاع الخاص واحتفال بيوم الإسكان العربي

في إطار تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين، عقد الوزير اجتماعاً مع أعضاء جمعية المطورين العقاريين، مؤكداً دعم الدولة لقطاع التطوير العقاري كشريك أساسي في التنمية المستدامة.

كما احتفت الوزارة بـ «يوم الإسكان العربي» تحت شعار «إعادة إعمار المجتمعات المتضررة – بناء مستقبل أفضل»، تأكيداً على التزام الدولة المصرية بتوفير سكن آمن ولائق يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وفي اليوم ذاته، أعلن الوزير عن بدء تسليم وحدات جديدة من مشروع «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة من 7 حتى 30 أكتوبر، وعن بدء حجز 2513 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج، عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.

كما شهد اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 2 مليار جنيه.

وأعلن صندوق تمويل المساكن طرح وحدات سكنية وتجارية للبيع بالمزاد العلني في عدة مدن جديدة يوم 19 أكتوبر الجاري.

5 أكتوبر 2025 | تعزيز البناء الأخضر وتكريم المقاولون العرب

ترأس الوزير اجتماع المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر، مؤكداً توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الموارد الطبيعية.

وهنأ الوزير شركة المقاولون العرب لفوزها بـ 5 جوائز عالمية من مؤسسة ENR لعام 2025، من بينها جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المياه عن مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري بتنزانيا.

4 أكتوبر 2025 | جولة بغرب القاهرة وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج

أعلنت لجنة بيت الوطن إنشاء محفظة مالية إلكترونية لكل عميل لتسهيل إجراءات الحجز والتحويلات المالية للمصريين بالخارج.

كما عقد الوزير اجتماعاً مع رؤساء أجهزة مدن 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، لمتابعة أعمال تطوير الطرق والمشروعات السكنية ومنظومة الصرف الصحي.

وخلال جولته، تفقد محطة رفع الصرف الصحي ابني بيتك 5 ومشروع «ديارنا» بمدينة أكتوبر الجديدة، واختتم اليوم بمتابعة مشروع حدائق تلال الفسطاط بمحافظة القاهرة، أحد أهم مشروعات إحياء القاهرة التاريخية.

3 أكتوبر 2025 | إطلاق منصة رقمية جديدة لخدمة المواطنين

أعلن الوزير عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن عبر منصة «مصر الرقمية»، لتمكين المواطنين من تسجيل بياناتهم واستيفاء النماذج إلكترونياً بدءاً من منتصف أكتوبر، ولمدة ثلاثة أشهر، في خطوة نحو التحول الرقمي الكامل في خدمات الوزارة.

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأسبوع الماضي شهد نشاطاً مكثفاً في مختلف قطاعات الوزارة، سواء على مستوى الجولات الميدانية أو القرارات التنظيمية، أو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن، وتنمية متكاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع المدن الجديدة.