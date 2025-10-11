قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مركز الابتكار وريادة الأعمال يطلق فعالية "صُنع في جامعة عين شمس"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي


 

يطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس فعالية " صُنع في جامعة عين شمس – يوم الصناعة"  لدعم التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نيفين عاصم المدير التنفيذي لقطاع الابتكار والتدريب.


تنظم جامعة عين شمس، ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال، الفعالية يوم الاثنين الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥م، وذلك داخل مبنى الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، بمشاركة مجموعة من الشركات الرائدة في مختلف المجالات، إلى جانب جهات حكومية تدعم ريادة الأعمال و الابتكار.


وتأتي هذه الفعالية في إطار رؤية مصر 2030، وحرص الجامعة على تعزيز التعاون والشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، ودعم جهود الدولة في توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال إبراز دور الجامعة كجسر للتواصل بين البحث العلمي والابتكار من جهة، واحتياجات السوق والصناعة من جهة أخرى.
وبإشراف وتنفيذ د. محمد مجدي مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال.

كما يدعو مركز الابتكار وريادة الأعمال جميع الطلاب والباحثين و الخيريجين المهتمين بعرض مشاريعهم التطبيقية للمشاركة في اليوم من خلال الرابط التالي:
https://forms.office.com/r/P1QHcMgA35 
وللاستفادة وحضور الجلسات المقدمة من كبرى الشركات في شتى المجالات لجميع منتسبى الجامعة من خلال الرابط التالي:
https://forms.office.com/r/WZY55iMiAM 
وتهدف الفعالية إلى:
•    عرض المشروعات التطبيقية القابلة للتنفيذ التي يقدمها الطلاب والباحثون وأعضاء هيئة التدريس والخريجون، بما يتيح لها فرص جذب الدعم أو التمويل والتشبيك مع الشركاء الصناعيين.
•    تمكين الشركات من الاطلاع على مشروعات الطلاب والباحثين كوسيلة عملية للتعرف على الكفاءات والمهارات المتميزة المتاحة.
•    التمرس على عرض المشاريع والأفكار في وقت محدد، مع تنمية مهارات الإقناع، وبناء القدرة على تقبّل النقد البنّاء وتوظيفه للتطوير.
•    إحداث نقلة نوعية في فكر الطلاب نحو تبنّي وتنفيذ مشروعات مبتكرة ذات جدوى اقتصادية عالية وتطبيقات عملية مباشرة، ترتبط بمتطلبات السوق والصناعة بشكل واقعي وفعّال.
•    عرض خدمات الجامعة في مجال البحث والتطوير أمام الشركات المشاركة، بما يعكس قدراتها البحثية والابتكارية ويجذب فرص تعاون جديدة.
وتؤكد جامعة عين شمس أن هذا الحدث يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور الجامعة كمحرك أساسي للتنمية الصناعية والاقتصادية.

مركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس صُنع في جامعة عين شمس

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
