في انتظار الجثامين .. أسرة شقيقات المنوفية المتوفيات تنتظر أمام المشرحة

ينتظر أهالي قرية كفر شنوان بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، أمام مشرحة مستشفي شبين الكوم في انتظار جثامين الشقيقات الثلاث المتوفيات بسبب خنق الغاز.

وتسود حالة من الحزن بين أبناء قرية كفر شنوان، حيث تجمع الأهالي أمام المشرحة في انتظار انتهاء الطب الشرعي من عمله.

واكد أهالي القرية، أنهم فوجئوا بصراخ الأسرة وفقدان الـ3 شقيقات الوعي حيث سارع الجميع لنقلهم الي المستشفى التي أعلنت وفاتهم خناقا بالغاز.

وتابع الأهالي، أن صدمة كبيرة انتابت الجميع من أهالي القرية عقب الإعلان عن وفاة الشقيقات حيث أنهم كانوا معروفون بين أهالي القرية بمرحهم وروحهم الطيبة.

وينتظر أهالي كفر شنوان الانتهاء من إجراءات الطب الشرعي لتشييع الجثامين الي مثواهم الأخير بمقابر الأسرة في القرية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمصرع 3 شقيقات أطفال داخل حمام شقتهم بقرية كفر شنوان.

وبالانتقال تبين مصرع كل من “ إهداء.ح ” 10 سنوات وشقيقتها مودة 5 سنوات وهدى 8 سنوات.

وتبين من التحقيقات الأولية وفاة الأطفال نتيجة اختناق الغاز أثناء استحمامهن داخل حمام منزلهم حيث وجدتهم الأسرة فاقدات الوعي داخل بانيو منزلهن.

وبنقلهن إلى المستشفى تبين وفاتهم نتيجة اختناق بالغاز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.