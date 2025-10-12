قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

للسيدات.. 3 مشروبات لتخفيف آلام الدورة الشهرية

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
نهى هجرس

 تقلصات الدورة الشهرية بسبب مادة طبيعية شبيهة بالهرمونات تُسمى البروستاجلاندين، والتي تُحفز الانقباضات والالتهابات داخل الرحم، ولا شك أن هذه الفترة من الشهر تُسبب ألمًا شديدًا، وتتطلب اتخاذ إجراءات داعمة، مثل زيادة الراحة، لذلك يجب تناول المشروبات المهدئة.

عندما تشعرين بالضعف وتحتاجين إلى بعض الراحة، فإن تناول مشروب مناسب للدورة الشهرية يمكن أن يساعد في تعزيز مستويات الطاقة، وتقليل الانتفاخ، والأهم من ذلك، تخفيف تقلصات الدورة الشهرية.

إليك ثلاث مشروبات سهلة التحضير يمكنك تحضيرها في المنزل لدعم جسمك أثناء دورتك الشهرية

- شاي الزنجبيل والليمون

إذا كنتِ تشعرين بالانتفاخ والوجع والغثيان، فقد يساعدكِ كوب من شاي الزنجبيل والليمون الساخن، يشتهر الزنجبيل بخصائصه المُنعشة المضادة للالتهابات، والتي تُخفف من تقلصات الدورة الشهرية، بل وتُهدئ من اضطراب المعدة، وتشير بعض الدراسات إلى أن الزنجبيل يُضاهي الإيبوبروفين في فعاليته في علاج آلام العضلات

+ عصير الجزر والبرتقال

رُبط تناول الفاكهة بكثرة بتخفيف آلام الدورة الشهرية ، البرتقال والجزر غنيان بفيتامين ج، الذي يلعب دورًا أساسيًا في امتصاص الجسم للحديد، هذا يجعلهما فاكهة مثالية لتناولها أثناء الدورة الشهرية، وهي الفترة التي تفقد فيها المرأة الكثير من الحديد بسبب نزيف عنق الرحم

- شاي البابونج

يُستخدم شاي البابونج عادةً كمساعد طبيعي على النوم، لكن فوائده لا تقتصر على ذلك. فقد رُبطت المركبات الموجودة في هذا الشاي الزهري (الجليسين والهيبورات) بتخفيف تشنجات العضلات.

المصدر helping women period 

الدورة الشهرية علاج آلام الدورة الشهرية مشروبات تخفف وجع الدورة الشهرية

