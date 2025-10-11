جامعة كفر الشيخ تستقبل فريق مشروع تطوير نظم الاختبارات بكلية التمريض

استقبل الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية الممول من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، خلال زيارته لكلية التمريض بالجامعة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لأنشطة المشروع وتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذه وفق الخطة التنفيذية والإطار الزمني المحدد.

وضم فريق الزيارة كلًا من الدكتور وفاء عبدالعظيم، عميد كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور هشام عزت سعد، الأستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، والخبير بمركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات، بحضور الدكتور صباح ابو الفتوح عميد كلية المريض بالجامعة، حيث ناقش الفريق مع إدارة الكلية سبل تطوير نظم الاختبارات ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي بما يعزز جودة العملية التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة كفر الشيخ تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الكليات في تنفيذ مشروعات التطوير الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى معايير أكاديمية متقدمة تتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030، وتسعى لتحقيق تنافسية متميزة تواكب التطورات العالمية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على دعم الكليات في تنفيذ المشروعات الممولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لما تمثله من قيمة علمية ومجتمعية تسهم في تعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، أن الكلية تواصل جهودها للنهوض بالقطاع الصحي من خلال إعداد خريجين مؤهلين على أعلى مستوى علمي ومهاري، قادرين على تقديم خدمات تمريضية متميزة، مؤكدة أن مهنة التمريض تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الصحية إلى جانب دور الأطباء في خدمة المجتمع.

وأشاد فريق الدعم الفني بجهود جامعة كفر الشيخ، وبما تشهده كلية التمريض من انضباط في العملية التعليمية، ومستوى متميز في الأداء الأكاديمي والتدريبي، مؤكدين أن ما تحقق بالكلية يعكس حرص إدارة الجامعة على تطوير بيئة التعليم وتحسين مخرجاتها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.