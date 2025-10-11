سفير مصر في لاباز يبحث مع وزير الطاقة البوليفي التعاون بين البلدين في مجالات الطاق

بحث السفير حاتم النشار سفير مصر في لاباز، مع أليخاندرو جاياردو وزير الطاقة البوليفي، سبل التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والهيدروجين الأخضر.
وسلّم السفير المصري ، خلال اللقاء ، خطاباً موجهاً من وزير البترول والثروة المعدنية المصري إلى نظيره البوليفي.
كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها التحضيرات للإجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدّرة للغاز ، وسبل تلبية احتياجات بوليفيا التنموية، مع التركيز على فرص التعاون في مجالات الليثيوم والغاز الطبيعي والثروات المعدنية المتوافرة في القارة اللاتينية.
