محافظ كفر الشيخ يهنئ الجامعة لتصدرها في تصنيف التايمز البريطاني

تقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ بخالص التهنئة إلى جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، ودخولها ضمن الفئة (٦٠١) - ۸۰۰) عالميا في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات لعام ٢٠٢٦، وهو أحد أهم وأدق التصنيفات الدولية في التعليم والبحث العلمي.

أكد محافظ كفر الشيخ أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده الجامعة بدعم ورعاية الدولة لمنظومة التعليم العالي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الجامعة أصبحت نموذجاً وطنياً للتميز الأكاديمي والبحثي وواجهة مشرفة للمحافظة.

اختتم محافظ كفر الشيخ بتوجيه الشكر لقيادات الجامعة وهيئة التدريس والعاملين والطلاب على جهودهم المخلصة، داعيا إلى مواصلة العمل بروح الفريق للحفاظ على هذا التميز وتعزيزه بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة.