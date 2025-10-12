أخبار الوادي الجديد: منافذ ثابتة للسلع الغذائية.. والزراعة تستعد للمحاصيل الشتوية.. ومصرع شاب صعقًا بالكهرباء

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

منافذ ثابتة للسلع الغذائية بمراكز الوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن التوسع فى انشطة منافذ السلع الحكومية المخفضة سواء الثابتة او المتنقلة على مستوى مدن وقرى المحافظة لضخ المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة، وتفعيل مبادرة بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة ، وذلك بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وهو ما يساعد على استقرار الأسواق وخلق حالة من الرضا لدى الجمهور.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن هذه المنافذ تطرح الخضراوات والفواكه واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بشكل يومي، بما يساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات الأسر بجودة مناسبة، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، إلى جانب المساهمة في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار.

ومن جانبها واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تنفيذ مبادرة بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة ، وذلك بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وهو ما يساعد على استقرار الأسواق وخلق حالة من الرضا لدى الجمهور. وذلك بالمنفذ الكائن بجوار مجلس المدينة من الناحية الشرقية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الداخلة، إنه تم توفير الخضروات والفاكهة والدواجن الطازجة والأسماك الطازجة بمختلف أنواعها ، بمنفذ الوحدة المحلية بحى الجناين بمدينة موط ، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية ، وسط اقبال كبير من المواطنين ، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم ، مع استمرار الرقابة اليومية لضمان انتظام العمل وتلبية احتياجات الأهالي.

زراعة الوادى الجديد تستعد لزراعة المحاصيل الشتوية



أعلنت مديرية الزراعه بالوادي الجديد عن استعداداتها لزراعة المحاصيل الشتويه وذلك بتنفيذ ندوات بكافة الادارات الزراعية .

من جانبه اكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد أن المديرية شرعت في تنفيذ خطة الموسم الزراعي الشتوي، حيث بدأت في تجهيز التقاوي والأسمدة مع المتابعة المستمرة لمراحل الزراعة .



وأشار إلى أن صرف الأسمدة الشتوية سيتم توزيعه ضمن خطة مدروسة تهدف إلى دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب، بما يرفع من كفاءة العملية الزراعية.

وأوضح وكيل المديرية أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال موسم المحاصيل الشتوية عبر توفير 300 طن من التقاوي المعتمدة وعالية الإنتاجية من خلال مراكز الغربلة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي لتخفيف الأعباء عن المزارعين وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

كما شدد على أن المديرية تتابع جميع مراحل الزراعة بدءًا من تجهيز الأرض والري والتسميد، مرورًا بمكافحة الآفات، وصولًا إلى الحصاد، مع تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي بشكل مستمر.

وأشار وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد إلى أن الوادي الجديد أصبح من أكبر المحافظات المصرية إنتاجًا للنباتات العطرية والطبية، مستفيدًا من خصوبة الأراضي الصحراوية ونقاء المياه الجوفية.

وأكد أن هذه الزراعات تدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات الزراعية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي عليها، نظرًا لجودتها العالية وخلو بيئة المحافظة من الأمراض الفطرية.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الوادى الجديد

لقي شاب مصرعه منذ قليل اثر تعرضه لصعق كهربائي بمغسلة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، وتم تحرير محضر بالواقعه واحالته للنيابة لمباشرة التحقيق وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي الخارجة التخصصي .

اللواء وليد منصور مدير امن الوادى الجديد تلقي بلاغ من ادارة النجدة يفيد مصرع شاب يدعي حازم محمد حسين عاشور 18 عام مقيم بحي عين الشيخ نتيجة تعرضة صاعق كهرباء في مغسله جنوب مدينة الخارجة ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الخارجة التخصصي وجاري تحرير محضر بالواقعه واحالته للنيابة العامه لمباشرة التحقيق .