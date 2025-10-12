طريقة تحضير عصيدة التمر بالمكسرات

تعد عصيدة التمر من الأطباق التقليدية الغنية بالطاقة والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وهي من الوصفات التي يمكن تقديمها في وجبة الفطور أو كتحلية مغذية في أي وقت من اليوم.

يمتاز هذا الطبق بمذاقه اللذيذ وسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة المتوافرة في كل منزل.



لتحضير عصيدة التمر بالمكسرات، يبدأ العمل بنزع النوى من نصف كوب من التمر ثم نقعه في ماء دافئ لمدة عشر دقائق حتى يلين، بعد ذلك يُهرس جيداً ليصبح خليطاً ناعماً. في قدر على النار، توضع ملعقتان من السمن أو الزبدة، ويضاف كوب من الدقيق مع التقليب المستمر حتى يتحول لونه إلى الذهبي الفاتح وتفوح رائحته الشهية.

بعدها يضاف خليط التمر تدريجياً إلى الدقيق مع استمرار التحريك حتى تتجانس المكونات وتصبح العجينة لينة ومتماسكة. يمكن إضافة كمية بسيطة من الماء الدافئ إذا احتاج الخليط إلى ليونة إضافية. بعد أن تنضج العصيدة وتصبح بقوام كريمي متماسك، ترفع من على النار وتُسكب في أطباق التقديم.

تُزين العصيدة بالمكسرات المحمصة مثل اللوز أو الجوز أو الفستق، ويمكن أيضاً إضافة رشة قرفة أو جوز الهند المبشور لإضفاء نكهة مميزة. تعتبر عصيدة التمر بالمكسرات وجبة متكاملة تمد الجسم بالطاقة والحديد والبوتاسيوم، وتناسب الكبار والصغار خاصة في أيام الشتاء الباردة أو خلال فترات الصيام.