بالفيديو.. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في أسبوع

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 3 وحتى 9 أكتوبر 2025 .

استقبل الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ألكسيس جوزديل المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للمخدرات EUDA التابعة للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له في إطار التعاون بين الصندوق والاتحاد الأوروبي وضم الوفد سيسل مارتيل رئيس قطاع التعاون الدولي في الوكالة الأوروبية لمكافحة المخدرات وبيدرو أساريس رودريغيز، رئيس وحدة السياسات والجريمة بالوكالة الأوروبية لمكافحة المخدرات (EUDA) وليز جاكبيسون منسق مشروع EU4MD في الوكالة الأوروبية لمكافحة المخدرات وديميتريوس كاراباتاكس خبير مكافحة الإرهاب والأمن بوفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر بحضور الأستاذ مدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي قيادات الصندوق .

واصطحب الدكتور عمرو عثمان ألكسيس جوزديل المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للمخدرات EUDA التابعة للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له لزيارة أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق حيث يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، كما أن جميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان‏‎، كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني "للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" كما شارك المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للمخدرات المتعافين لعب تنس الطاولة، واستمرارا لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وقع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بروتوكول تعاون مع الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس لافتتاح فرع جديد للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان رقم " 16023” وتشغيل عيادات طبية بكلية الطلب جامعة السويس لأول مرة لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة السويس ،بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ،والأستاذ مدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للصندوق والدكتور أحمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية والدكتورة دعاء محمد السيد عميد كلية الطب جامعة السويس.

وأعلن الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات تم اتخاذ خطوات جوهرية في إطار تنفيذ المكون التعليمي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والتي تم إطلاقها، حيث تم الاتفاق على إدراج المكون العلمي للوقاية من المخدرات الذي أعده الصندوق ضمن مادة القضايا المجتمعية على مستوى مختلف الجامعات المصرية في خطوة هامة لتعميم رسائل التوعية المعاصرة والمتجددة بين كافة الطلاب الجامعيين على مستوى الجمهورية.

كما تلقى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية ،حيث تم تنفيذ 121 حملة خلال أول 3 أسابيع من العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمرور، والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم وتم الكشف على 1760 سائق في محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والشرقية والدقهلية والبحيرة وسوهاج وبنى سويف وأسوان وقنا ومطروح وكفر الشيخ " وتبين إيجابية العينة لعدد 12 سائق يتعاطون المواد المخدرة " الحشيش كريستال ، شابو ، ترامادول " ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ إجراءات رادعة وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر بجانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصله من العمل.

كما تم تنفيذ 292 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 3109مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 6967 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي بالمحافظات المختلفة .

