نيابة الوادي الجديد تصرح بدفن جثة شاب توفي صعقا بالكهرباء داخل مغسلة

قررت نيابة الوادي الجديد صباح اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة شاب توفي صعقا بالتيار الكهربائي داخل مغسلة بمدينة الخارجة بعد مناظرة الجثمان والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعى حازم محمد حسين عاشور 18 عاما مقيم بحي عين الشيخ نتيجة تعرضه لصاعق كهرباء في مغسلة جنوب مدينة الخارجة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامه لمباشرة التحقيق.