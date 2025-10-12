ختام جولة مشروع المواجهة والجوال بجنوب سيناء.. عروض فنية ومسرحية احتفاءً بانتصارات أكتوبر

في إطار توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بنشر الوعي الثقافي والفني في مختلف المحافظات، وتحقيق العدالة الثقافية، وفي إطار احتفالات أكتوبر المجيدة، اختتمت فعاليات جولة مشروع “المواجهة والتجوال” بمحافظة جنوب سيناء، والتي أُقيمت خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر.

وجابت العروض الفنية والثقافية عددًا من المواقع بالمحافظة، من بينها: قصر ثقافة شرم الشيخ، وادي مندر، وادي سبيته، قصر ثقافة الطور، والمسرح الصيفي بقصر ثقافة طور سيناء.

وتضمنت فعاليات المشروع، التابع لـلبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة بقطاع المسرح برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، تقديم العرض المسرحي “السمسمية” الذي يجسد بطولات المقاومة الشعبية في مدن القناة، إلى جانب معارض للفنون التشكيلية، وعروض لفرق الفنون الشعبية، ومعارض للكتاب مع توزيع كتب مجانية للأطفال والشباب، فضلًا عن معارض للحرف اليدوية دعمًا للصناعات التراثية المحلية، وذلك ضمن احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

قال الفنان محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع مسرح المواجهة والتجوال، إن العروض شهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من أبناء محافظة جنوب سيناء وزوّار المدينة والمقيمين بها، خاصة من الأطفال، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرص الجمهور على متابعة الأنشطة الفنية والثقافية التي تقدمها وزارة الثقافة، وما تمثله من مساحة للبهجة والإبداع لأهالي المحافظة.

يُذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أطلقت فعاليات المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي تستمر حتى يونيو 2026، حيث انطلقت العروض من محافظة قنا خلال الفترة من 12 إلى 20 سبتمبر، تلتها محافظة أسيوط من 21 إلى 26 سبتمبر، ثم محافظة جنوب سيناء، على أن تتوالى الفعاليات في محافظ شمال سيناء ثم دمياط ،ليؤكد مشروع “المواجهة والتجوال” استمرار جهود وزارة الثقافة في تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالفن إلى كل ربوع الوطن.