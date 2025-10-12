قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
فن وثقافة

ختام جولة مشروع المواجهة والجوال بجنوب سيناء.. عروض فنية ومسرحية احتفاءً بانتصارات أكتوبر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

في إطار توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بنشر الوعي الثقافي والفني في مختلف المحافظات، وتحقيق العدالة الثقافية، وفي إطار احتفالات أكتوبر المجيدة، اختتمت فعاليات جولة مشروع “المواجهة والتجوال” بمحافظة جنوب سيناء، والتي أُقيمت خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر.

وجابت العروض الفنية والثقافية عددًا من المواقع بالمحافظة، من بينها: قصر ثقافة شرم الشيخ، وادي مندر، وادي سبيته، قصر ثقافة الطور، والمسرح الصيفي بقصر ثقافة طور سيناء.

وتضمنت فعاليات المشروع، التابع لـلبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة بقطاع المسرح برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، تقديم العرض المسرحي “السمسمية” الذي يجسد بطولات المقاومة الشعبية في مدن القناة، إلى جانب معارض للفنون التشكيلية، وعروض لفرق الفنون الشعبية، ومعارض للكتاب مع توزيع كتب مجانية للأطفال والشباب، فضلًا عن معارض للحرف اليدوية دعمًا للصناعات التراثية المحلية، وذلك ضمن احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

قال الفنان محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع مسرح المواجهة والتجوال، إن العروض شهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من أبناء محافظة جنوب سيناء وزوّار المدينة والمقيمين بها، خاصة من الأطفال، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس حرص الجمهور على متابعة الأنشطة الفنية والثقافية التي تقدمها وزارة الثقافة، وما تمثله من مساحة للبهجة والإبداع لأهالي المحافظة.

يُذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أطلقت فعاليات المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي تستمر حتى يونيو 2026، حيث انطلقت العروض من محافظة قنا خلال الفترة من 12 إلى 20 سبتمبر، تلتها محافظة أسيوط من 21 إلى 26 سبتمبر، ثم محافظة جنوب سيناء، على أن تتوالى الفعاليات في محافظ شمال سيناء ثم دمياط ،ليؤكد مشروع “المواجهة والتجوال” استمرار جهود وزارة الثقافة في تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالفن إلى كل ربوع الوطن.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تحقيق العدالة الثقافية احتفالات أكتوبر المجيدة “المواجهة والتجوال

