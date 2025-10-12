قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدى البلد يهنئ الإعلامي خيري رمضان بمناسبة زفاف نجله عمر
تجديد حبس مدير التنظيم بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة
قرارات عاجلة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية وأعمال السنة
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
نبيلة عبيد: الرئيس السيسي كان لديه الحق فى رفض التهجير.. خاص
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
11 كرسيا للمستقلين.. ننشر خريطة مقاعد تعيينات الشيوخ 2025 على الأحزاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات لرفع التراكمات والنظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية وتهذيب ورى الأشجار بأسوان

محمد عبد الفتاح

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة إبراهيم سليمان، حملات متتالية لرفع المخلفات، وتنفيذ النظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية، وهو ما توازى مع مواصلة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار والجهنميات، ونظافة الأحواض، وصيانة الأسوار.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لمسئولى المحليات بتكثيف الجهود على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لرفع التراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل جميع المناطق والأحياء السكنية.

جهود المحليات 

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة ، والشوارع والميادين.

وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

هذا فيما واصل فرع المجلس القومى للمرأة فعالياته ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع، خاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

وقد أوضحت الدكتورة هدى مصطفى أنه بالتعاون مع علماء الأوقاف ومسئولى الوحدات المحلية تم تنظيم جلسات للدوار بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تكثيف جهود تمكين المرأة اقتصادياً ودعم أفراد الأسرة من خلال رفع الوعى المجتمعى وتعزيز قدراتهم للتعامل مع التحديات اليومية.

ولفتت إلى أن هذه الجلسات استهدفت توعية نحو 500 سيدة وفتاة بقرى بهاريف بحرى والأعقاب بحرى وقبلى، ونجع الحجر، والخلاصاب والشيمة بمركز أسوان، حيث تمت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، بالإضافة إلى ندوات الإرشاد الأسرى بقرى الإسماعيلية وكوم أمبو قبلى.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

