حملات لرفع التراكمات والنظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية وتهذيب ورى الأشجار بأسوان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة إبراهيم سليمان، حملات متتالية لرفع المخلفات، وتنفيذ النظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية، وهو ما توازى مع مواصلة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار والجهنميات، ونظافة الأحواض، وصيانة الأسوار.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لمسئولى المحليات بتكثيف الجهود على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لرفع التراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل جميع المناطق والأحياء السكنية.

جهود المحليات

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة ، والشوارع والميادين.

وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

هذا فيما واصل فرع المجلس القومى للمرأة فعالياته ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع، خاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

وقد أوضحت الدكتورة هدى مصطفى أنه بالتعاون مع علماء الأوقاف ومسئولى الوحدات المحلية تم تنظيم جلسات للدوار بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تكثيف جهود تمكين المرأة اقتصادياً ودعم أفراد الأسرة من خلال رفع الوعى المجتمعى وتعزيز قدراتهم للتعامل مع التحديات اليومية.

ولفتت إلى أن هذه الجلسات استهدفت توعية نحو 500 سيدة وفتاة بقرى بهاريف بحرى والأعقاب بحرى وقبلى، ونجع الحجر، والخلاصاب والشيمة بمركز أسوان، حيث تمت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، بالإضافة إلى ندوات الإرشاد الأسرى بقرى الإسماعيلية وكوم أمبو قبلى.