مصرع مهندس زراعي فى حادث تصادم دراجة بخارية ببنها

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا راح ضحيته مهندس زراعي شاب، إثر تصادم دراجته النارية بسيارة نقل على طريق آخر مساكن طابا، مما تسبب في حالة من الحزن بين الأهالي وزملائه الذين عرفوه بحسن الخلق والاجتهاد في عمله.



تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والمرور إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني لتيسير حركة المرور ومنع التكدس في المنطقة.



وبالمعاينة تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام دراجة نارية كان يقودها المهندس الزراعي بسيارة نقل أثناء سيرها في الاتجاه المعاكس، ما أسفر عن سقوطه أرضًا ووفاته متأثرًا بإصاباته البالغة في موقع الحادث قبل نقله إلى المستشفى.

وتم التحفظ على السيارة والدراجة النارية، وضبط سائق النقل لسؤاله حول ملابسات الواقعة.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.