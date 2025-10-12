سفير مصر بالدوحة يقدم التعازي لرئيس وزراء قطر في ضحايا حادث شرم الشيخ

استقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم "الأحد"، السفير وليد الفقي سفير مصر في الدوحة، الذى قدم خالص التعازي في وفاة ثلاثة من أعضاء الوفد القطري المشارك في قمة شرم الشيخ، إثر حادث سير.

وتم خلال اللقاء مناقشة تفاصيل قمة شرم الشيخ للسلام المقرر عقدها يوم غد، والدور المصري والقطري المشترك والبنّاء في سبيل تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد نمواً ملحوظاً في العديد من المجالات.