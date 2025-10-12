رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بمستشفيات الوادي الجديد

عقد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا اليوم مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية والإدارات المختلفة، والوقوف على مستوى الأداء الفني والإداري بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض وكيل الوزارة تقارير الأداء الخاصة بكل إدارة، مؤكدًا ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية.

كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ خطط الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات الطبية، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف صبحي أهمية الالتزام بالانضباط الإداري داخل جميع الإدارات والمنشآت الصحية، وتلافي أي سلبيات أو ملاحظات قد تعيق سير العمل، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف المنظومة الصحية بالمحافظة.

كما شدد على ضرورة متابعة معدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، مثل مبادرات "100 مليون صحة" والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ومتابعة برامج الرعاية الأولية والتطعيمات ومكافحة العدوى، فضلًا عن تطوير أداء الأطقم الطبية والفنية من خلال التدريب المستمر ورفع كفاءتهم المهنية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه وكيل وزارة الصحة بضرورة رفع تقارير دورية حول مستوى الأداء بالمستشفيات والوحدات الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن خدمة المواطن وصحته تأتي في مقدمة أولويات العمل داخل القطاع الصحي بمحافظة الوادي الجديد.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد على المتابعة الدورية لأداء المنشآت الصحية، وتنفيذ توجيهات وزارة الصحة لضمان جودة الخدمات وتحسين بيئة العمل.