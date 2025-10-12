قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي توني بلير ويناقش سبل ضمان نجاح خطة ترامب
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تحويل نظام التأشيرات السياحية الورقية إلى (QR Code)
رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
خبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصر
الاحتـ.ـلال يجمع الأسرى الفلسطينيين في سجني عوفر والنقب للإفراج عنهم
مشروعات مستقبلية بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي لإعلاء منظومة القيم والأخلاق
لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بمستشفيات الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا اليوم مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية والإدارات المختلفة، والوقوف على مستوى الأداء الفني والإداري بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض وكيل الوزارة تقارير الأداء الخاصة بكل إدارة، مؤكدًا ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية.

كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ خطط الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات الطبية، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف صبحي أهمية الالتزام بالانضباط الإداري داخل جميع الإدارات والمنشآت الصحية، وتلافي أي سلبيات أو ملاحظات قد تعيق سير العمل، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف المنظومة الصحية بالمحافظة.

كما شدد على ضرورة متابعة معدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، مثل مبادرات "100 مليون صحة" والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ومتابعة برامج الرعاية الأولية والتطعيمات ومكافحة العدوى، فضلًا عن تطوير أداء الأطقم الطبية والفنية من خلال التدريب المستمر ورفع كفاءتهم المهنية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه وكيل وزارة الصحة بضرورة رفع تقارير دورية حول مستوى الأداء بالمستشفيات والوحدات الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن خدمة المواطن وصحته تأتي في مقدمة أولويات العمل داخل القطاع الصحي بمحافظة الوادي الجديد.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد على المتابعة الدورية لأداء المنشآت الصحية، وتنفيذ توجيهات وزارة الصحة لضمان جودة الخدمات وتحسين بيئة العمل.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد صحة الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

ترشيحاتنا

محاضرةً بعنوان الجهاد الرقمي

الإفتاء: الجهاد الرقمي فخ.. ونعمل على مواجهة التطرف عبر الفضاء الإلكتروني

من طلق زوجته بدون سبب

من طلق زوجته بدون سبب.. الإفتاء توضح الحكم والعقوبة

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزي أمير دولة قطر في وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

المزيد