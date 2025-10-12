محافظ الوادي الجديد: مواصلة أعمال الرصف والصيانة وازدواج المحاور الحيوية بالمراكز

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مواصلة جهود المحافظة في تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والرئيسية بمختلف المراكز، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية وتحقيق السلامة المروية.

وأوضح المهندس أحمد عبدالرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أن الأعمال الجارية تشمل تشريب وتمهيد لطبقة الأسفلت بطريق (الشيخ والي – المعصرة –أسمنت) بمركز الداخلة بطول نحو 4 كيلومترات بعد ازدواجه واستعدال منحنياته، فضلًا عن استكمال رصف طريق بلاط – تنيدة – منفلوط، والتجهيز لرصف طريق بلاط – أولاد عبدالله، كما يجرى الانتهاء من رصف حي المروة بمركز الخارجة بطول 3 كيلومترات، وطريق البرمودي بطول 1.5 كيلومتر، تمهيدًا لاستكمال أعمال التطوير بباقي القطاعات الأخرى.