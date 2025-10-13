قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 مشروبات طبيعية تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم

يُعد الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم أمرًا أساسيًا لصحة الجسم، خصوصًا لمن يعانون من مرض السكري أو «مقدماته»، وإلى جانب اتباع نمط حياة صحي يشمل ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول طعام متوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم؛ يمكن للمشروبات العشبية أن تكون عاملاً مساعدًا يعزز فعالية هذه العادات الصحية.

وتشير أبحاث «المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH)» إلى أن بعض أنواع الشاي العشبي تساعد في تنظيم سكر الدم وتحسين استجابة الجسم للأنسولين، لذا فإن دمج هذه المشروبات ضمن الروتين اليومي يمكن أن يساهم في دعم عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي ولذيذ في الوقت نفسه.

مشروبات تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم

 

1. شاي القرفة

توضح الدراسات أن شاي القرفة يُقلل من ارتفاع الجلوكوز بعد تناول الوجبات لدى البالغين غير المصابين بالسكري، كما يُستخدم منذ القدم كتوابل وعلاج طبيعي لضبط نسبة السكر في الدم.

ويعود ذلك إلى المركب الفعّال «السينامالدهيد» الذي يُحاكي في تأثيره عمل الأنسولين، مما يساعد الجسم على تنظيم الجلوكوز بكفاءة أكبر.

طريقة التحضير:

ضع عودًا أو اثنين من القرفة في كوب من الماء المغلي، واتركه على نار هادئة لبضع دقائق، ثم اشربه بعد الوجبات الثقيلة للمساعدة في تقليل ارتفاع السكر بعد الأكل.

2. شاي الكركديه

تشير أبحاث «المعاهد الوطنية للصحة» إلى أن شاي الكركديه قد يسهم في الوقاية من مرض السكري والمضاعفات المرتبطة به.

ويُصنع هذا الشاي من الكؤوس المجففة لزهرة الكركديه الغنية بمضادات الأكسدة، وخاصة «الأنثوسيانين»، التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين الصحة الأيضية.

طريقة التحضير:

اغلِ كوبًا من الماء، ثم أضف إليه ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من بتلات الكركديه المجففة، اتركه منقوعًا لمدة 5 دقائق، ثم صفِّه واستمتع بمذاقه الطبيعي المنعش.

3. عصير الصبار

أظهرت دراسة نُشرت في «المجلة الدولية للصحة والبحوث» أن تناول عصير الصبار ساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، ما يجعله خيارًا طبيعيًا داعمًا للعلاج.

وتحتوي نبتة الصبار على مركبات نشطة بيولوجيًا، أبرزها «السكريات»، التي تُحسّن حساسية الأنسولين وتقلل مستويات الجلوكوز الصائم.

كما يتميز الصبار بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات تُفيد الصحة الأيضية بشكل عام.

طريقة التحضير:

استخرج ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من جل الصبار النقي من ورقة طازجة أو من مستخلص جاهز، وامزجه مع كوب من الماء.

ويُنصح بشربه على معدة فارغة صباحًا؛ لتحقيق أفضل فائدة.

المصدر: timesofindia

