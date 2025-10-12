9 ميداليات حصيلة منتخب الريشة الطائرة البارالمبية في بطولة إفريقيا بنيجيريا

حصد المنتخب الوطني للريشة الطائرة البارالمبي "البارا بادمنتون"، 9 ميداليات متنوعة خلال مشاركته ببطولة إفريقيا والمقامة في نيجيريا خلال الفترة من 7 وحتى 12 أكتوبر الجاري.

وجاءت ميداليات الفراعنة في البطولة القارية كالتالي: 4 ذهبيات وفضية و4 برونزيات.

حيث حصل محمد رشاد على 3 ذهبيات حيث حصل على ذهبية الفردي في تصنيف wh1، كما أضاف ذهبية زوجي الرجال بتصنيف Wh1-wh2 رفقة زميله محمد حسن، كما حقق ذهبية الزوجي المختلط مع زميلته شيماء سامي في نفس التصنيف، أما الذهبية الأخيرة فكانت من نصيب محمد حسن في منافسات الفردي بتصنيف wh2.

فيما كانت الفضية الوحيدة من نصيب شيماء سامي في منافسات الفردي بتصنيف wh2. .

فيما جاءت الميداليات البرونزية كالتالي: برونزية من نصيب محمد شعبان في الفردي تصنيف su5، ومثلها لزميلته بسملة هشام في الفردي تصنيف sl4، وحققت زميلتها رحمة أحمد عبده برونزية الفردي في تصنيف su5، أما آخر البرونزيات فكانت من نصيب الزوجي محمد شعبان وجون خالد في تصنيف su5.

وضمت البعثة المصرية المشاركة في البطولة كلًا من: "محمد رشاد في تصنيف Wh1 - محمد حسن في تصنيف wh2 - شيماء سامي في تصنيف wh2 - جون خالد في تصنيف sl4 - بسملة هشام في تصنيف sl4 - محمد شعبان في تصنيف su5 - رحمة أحمد عبده في تصنيف su5 - عماد الدين عادل في تصنيف sh6"، ويقود المنتخب فنيًا محمد عاطف، فيما يترأس البعثة أحمد مجدي الدكروري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة.