استعدادات في غزة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الـمـفـرج عـنـهـم
جيش الاحتلال: مستعدون لاستقبال محتجزين إضافيين سينقلهم الصليب الأحمر لاحقا
إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين
الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
رئاسة الجمهورية تعلن جدول قمة شرم الشيخ للسلام
لجهوده في وقف حرب غزة.. الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
ما هو سر يوم الإثنين؟.. 39 حدثا عجيبا فاحذر الاستهانة به
عقب صعوده| رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
كتائب القسام: الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ضمن صفقة تبادل الأسرى
قمة شرم الشيخ تؤكدها… القاهرة تثبت قدرتها على قيادة مسار التهدئة وترسيخ الاستقرار الإقليمي
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
تعليمات عاجلة بتسجيل الغياب بالمدارس يوميًا واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المتغيبين
المؤتمر الدولي الخامس لأسنان عين شمس بمشاركة 40 خبيرا أجنبيا و50 شركة دولية.. غدا

كلية طب الاسنان جامعة عين شمس
كلية طب الاسنان جامعة عين شمس
حسام الفقي

تنظم كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولي الخامس في الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر 2025، تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان،  الدكتور أيمن عاشور ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وبرئاسة  الدكتور كريم البطوطى عميد الكلية، ا.د ولاء حامد نائب رئيس الموتمر،  ا.د عمرو عبد العزيز سكرتير عام الموتمر.

ويعقد المؤتمر هذا العام لأول مرة بالشراكة العلمية مع جامعة جونا فرانكفورت بألمانيا، وبمشاركة جامعة مصر الدولية.

يهدف المؤتمر إلى دعم وتطوير الكوادر الطبية المصرية، ويحاضر بجلساته نحو 40 خبيرًا دوليًا من مختلف الجنسيات، إلى جانب نخبة من أساتذة طب الأسنان المصريين، كما يتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر 35 دورة تدريبية على أحدث ما وصل إليه العلم لتطوير أداء أطباء الأسنان.

ندوة موسعة لتنشيط ودعم التصنيع المصري

كدلك من المقرر أن يتضمن المؤتمر انعقاد ندوة موسعة لتنشيط ودعم التصنيع المصري في المجال الطبي وذلك يوم 15 أكتوبر، بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والصحة والهيئات الحكومية لبحث سبل تعزيز وتطوير الصناعة الطبية في مصر.

كما يقام على هامش المؤتمر معرض دولي يضم أحدث الأجهزة والمستلزمات في مجال طب الأسنان، بمشاركة أكثر من 50 شركة مصرية ودولية.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور نحو 3000 مشارك من الأساتذة وأطباء الأسنان من مصر وخارجها، بما يعزز من مكانة جامعة عين شمس كمنارة علمية وأكاديمية رائدة في المنطقة.

كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس كلية طب الأسنان جامعة عين شمس

