دروس من الحركة الإرشادية لتقوية صحتك النفسية.. لقاء توعى بأزهر مطروح

نظمت منطقة مطروح الأزهرية اليوم لقاءً تثقيفيًا لتلاميذ المرحلة الابتدائية بمعهد د. عبد الحليم محمود، تحت عنوان “شجاعة وإيجابية: دروس من الحركة الإرشادية لتقوية صحتك النفسية”.

اللقاء، الذي أشرفت عليه إدارتا الخطة والمنهج والعلاقات العامة والإعلام بالمنطقة، يهدف إلى ربط الأنشطة البدنية والإرشادية بتعزيز السلامة العقلية للأطفال.

شهد اللقاء حضورًا واهتمامًا من قيادات المنطقة، على رأسهم عائشة خليل، مدير إدارة الخطة والمنهج، وإلهام جلال من العلاقات العامة والإعلام، وكان في ضيافة الشيخ سامي هارون، عميد المعهد.

كما شارك في الندوة محاضرون متخصصون د. طارق عبد الفتاح مدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين والذي تحدث عن الجانب الرياضي، مؤكدًا أن النشاط البدني المنتظم هو المفتاح لتحسين المزاج والتركيز، وشرح كيف تساعد الحركة في تقليل التوتر والقلق اليومي لدى الأطفال، مما يعزز قدرتهم على التعلم والتكيف.

من جانبها ألقت خلود رفعت، مسؤول الحركة الإرشادية بوزارة الشباب والرياضة، الضوء على دور الحركة الإرشادية في بناء الشخصية المتوازنة.

وأشارت إلى أن مبادئ الإرشاد مثل الاعتماد على النفس، وروح الفريق، وتحمل المسؤولية، تمنح الطفل إحساسًا بالقوة والثقة، وهي أساس متين لتقوية صحته النفسية.

ويأتي تنظيم هذه اللقاءات التوعوية المستمرة تحت توجيهات الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، في إطار خطة قطاع المعاهد الأزهرية الشاملة للاهتمام بالصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية والتربوية.