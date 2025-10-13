قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
محافظات

دروس من الحركة الإرشادية لتقوية صحتك النفسية.. لقاء توعى بأزهر مطروح

خلال فعاليات اللقاء التوعو. بالازهر
خلال فعاليات اللقاء التوعو. بالازهر
ايمن محمود

نظمت منطقة مطروح الأزهرية اليوم لقاءً تثقيفيًا لتلاميذ المرحلة الابتدائية بمعهد د. عبد الحليم محمود، تحت عنوان “شجاعة وإيجابية: دروس من الحركة الإرشادية لتقوية صحتك النفسية”.

اللقاء، الذي أشرفت عليه إدارتا الخطة والمنهج والعلاقات العامة والإعلام بالمنطقة، يهدف إلى ربط الأنشطة البدنية والإرشادية بتعزيز السلامة العقلية للأطفال.

شهد اللقاء حضورًا واهتمامًا من قيادات المنطقة، على رأسهم  عائشة خليل، مدير إدارة الخطة والمنهج، وإلهام جلال من العلاقات العامة والإعلام، وكان في ضيافة  الشيخ سامي هارون، عميد المعهد.

كما شارك في الندوة محاضرون متخصصون د. طارق عبد الفتاح مدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين والذي  تحدث عن الجانب الرياضي، مؤكدًا أن النشاط البدني المنتظم هو المفتاح لتحسين المزاج والتركيز، وشرح كيف تساعد الحركة في تقليل التوتر والقلق اليومي لدى الأطفال، مما يعزز قدرتهم على التعلم والتكيف.

من جانبها ألقت خلود رفعت، مسؤول الحركة الإرشادية بوزارة الشباب والرياضة، الضوء على دور الحركة الإرشادية في بناء الشخصية المتوازنة.

وأشارت إلى أن مبادئ الإرشاد مثل الاعتماد على النفس، وروح الفريق، وتحمل المسؤولية، تمنح الطفل إحساسًا بالقوة والثقة، وهي أساس متين لتقوية صحته النفسية. 

ويأتي تنظيم هذه اللقاءات التوعوية المستمرة تحت توجيهات  الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، في إطار خطة قطاع المعاهد الأزهرية الشاملة للاهتمام بالصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية والتربوية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر مطروح

