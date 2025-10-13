بعد الدفعة الثانية.. إعلام عبري: لم يعد هناك أسرى أحياء لدى حماس

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لم يعد هناك أي أسرى أحياء لدى حماس.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الصليب الأحمر تسلم عددا من الأسرى والبالغ عددهم 13 أسيرا ضمن الدفعة الثانية وهم في طريقهم إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم؛ أعلن الصليب الأحمر، تسلمه أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم وهم 7 من شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشرت حركة حماس أسماء 20 من الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وتشمل الأسماء بار أبراهام كوبرشتاين وأفيتار دافيد ويوسف حاييم أوحانا وسيجيف كالفون وأفيناتان أور وإلكانا بوحبوط وماكسيم هيركين ونمرود كوهين ومتان تسنجاوكر ودافيد كونيو وإيتان هورن ومتان أنغريست وإيتان مور وغالي بيرمان وزيف بيرمان وعمري ميران وألون أوهل وغاي جلبوع-دلال وروم براسلافسكي وأرييل كونيو ودافيد كونيو.



وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أمس: "لقد حققنا انتصارات عظيمة، لكن المعركة لم تنته بعد"، وفيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن، قال: "هذه أمسية فرح، لأن أبناءنا سيعودون غدًا إلى حدودهم، لكن لدينا حزن بسبب إطلاق سراح القتلة في إشارة إلى الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، و ذلك خلال بيان مسجل القاه حول وقف إطلاق النار مع حماس الأحد.