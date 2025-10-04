أخبار التوك شو| بكري: حشد مصر لقواتها من أجل الإرهاب.. حماس : الإفراج عن أسرى الاحتلال أحياء.. والمحافظات تستعد لمواجهة الفيضان

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

حقيقة غرق أراضي طرح النهر.. الري تكشف عن تفاصيل فيضان النيل

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن غرق مدن ومحافظات بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل، غير دقيق ومبالغ فيه.



وقال غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إن هذه المزاعم لا تعكس الواقع الفعلي، بل تقتصر الأحداث على غمر بعض أراضي طرح النهر فقط.

محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة



كشف اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن جاهزية المحافظة الكاملة للتعامل مع أي ارتفاع في منسوب نهر النيل، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تعمل بشكل منسق لضمان سلامة الأراضي الزراعية وحماية المواطنين من أي تأثير محتمل للفيضان.

وأوضح المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن عدد المناطق المتأثرة بالفيضان يبلغ 6 مناطق فقط، معظمها تقع ضمن نطاق أراضي طرح النهر، وهي أراضٍ طبيعتها الجغرافية تجعلها معرضة للغمر بالمياه لكنها غير مأهولة بالسكان، وبالتالي لا تمثل تهديدًا مباشرًا على الأرواح أو المنشآت.

بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تتابع عن كثب ارتفاع منسوب نهر النيل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرة إلى أن الوضع العام مطمئن حتى الآن، رغم وجود ارتفاع ملحوظ في مناسيب المياه هذا العام.

وقالت المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إن المتابعة اليومية لمنسوب النهر تتم منذ أكثر من شهر، وذلك في إطار خطة استباقية لمواجهة أي تغير مفاجئ في مناسيب المياه.

الري تطمئن المواطنين: لا صحة لغرق المحافظات.. والمياه غمرت أراضي طرح النهر فقط



طمأن محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، المواطنين، بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول غرق عدد من المحافظات؛ بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل، مؤكدًا أن هذه المعلومات مبالغ فيها ومضللة، ولا تستند إلى حقائق.

وقال غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إن ما يحدث لا يرقى إلى مستوى "غرق مدن أو محافظات"، بل يتعلق فقط بغمر بعض المناطق المحددة التي تُعرف باسم "أراضي طرح النهر".

مصطفي بكري: حشد مصر لقواتها من أجل محاربة الإرهاب



قال الإعلامي مصطفى بكري إن التصريحات الأخيرة الصادرة من الجانب الإسرائيلي، خاصة تلك المتعلقة بالتهجير القسري، قد أسهمت في تصاعد التوتر على الساحة، مُشيرًا بشكل خاص إلى اتهام نتنياهو لمصر بأنها تمنع سكان غزة من مغادرة القطاع.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن مثل هذه الاتهامات تأتي في سياق تصعيد إعلامي من وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تسعى دائمًا لاختلاق الأزمات وتصوير مصر بصورة العدو، رغم أن القاهرة تنفذ سياسات متوازنة في التعامل مع ملف غزة.

بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل



كشف الإعلامي مصطفى بكري أن التوتر بين مصر وإسرائيل بلغ ذروته مؤخرًا، بعد تصريحات مثيرة حول تهجير سكان غزة وتجميد إمدادات الغاز.

وأوضح في برنامجه «حقائق وأسرار» أن الاتهامات الموجهة للقاهرة بحشد قوات على الحدود غير دقيقة، مشيرًا إلى أن إسرائيل سبق وأن وافقت على تعزيز القوات المصرية في سيناء لمحاربة الإرهاب.

مصطفى بكري: مصر لم تغلق معبر رفح لحظة واحدة ولا تغير مواقفها الثابتة



قال الإعلامي مصطفى بكري إن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تبالغ في سرد الشائعات حول إغلاق مدينة رفح أو تغيير الحدود، معتبرًا ذلك جزءًا من استراتيجية إعلامية لتأليب الرأي العام ضد مصر.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن مثل هذه الأنباء تُروّج لتخويف المواطنين وإيقاع الشكوك في قدرة مصر على إدارة ملف غزة والسيطرة على حدودها.

بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا



قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ التعليم والعمل باتا يتجهان نحو "التعلم عن بُعد" و"العمل عن بُعد"؛ مما جعل المنصات الرقمية جزءًا أساسيًا من حياة الشباب وجيل الألفا.

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا التحول لا يقتصر على الدورات التعليمية فقط، بل امتد إلى تربية الأطفال وإكسابهم وعيًا جديدًا مثل الوعي البيئي والمساواة، مُشيرة إلى أن المصادر التعليمية التقليدية لم تعد المصدر الوحيد للتعلّم.

ولفتت إلى أن التكنولوجيا دخلت في كل شيء؛ من التعليم إلى الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي، مشددة على أن هذا الانغماس التكنولوجي يغيّر نمط الحياة والمهارات المطلوبة، ويمنح الجيل الجديد أدوات وقدرات لم تَكن متاحة لأجيال سابقة، لكنها نبهت إلى أن هذا التقدم يحتاج إلى توجيه صحيح وإشراف؛ لضمان توظيفه بصورة إيجابية.

وليد هندي: بيوتنا بتتفتح دلوقتي من الموبايل مش الباب



قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن مؤسسة الأسرة تبقى الأساس الأول في حماية الأجيال الجديدة من الانجراف وراء مخاطر الرقمنة، مشددًا على أن دور الأب والأم لا يجب أن ينحصر في توفير الدعم المادي فقط.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، غياب الحوار الإنساني المباشر بين الآباء والأبناء يجعل الشباب يشعرون بأنهم أكثر مسؤولية من جيل آبائهم، في حين أن الحقيقة هي أن مسؤوليات الوالدين أكبر وأعمق من مجرد تقديم الوسائل المادية.

وأكد أن انشغال بعض الأسر بتأمين "الكومبيوتر والتابلت والمدرسة الخاصة والسيارة الحديثة" لا يعوض غياب المشاركة الوجدانية.

وأوضح أن الأب والأم مطالبان اليوم بمرافقة أبنائهم رقميًا وواقعيًا، من خلال مشاركة الألعاب الإلكترونية معهم، وفهم لغتهم الخاصة، والتواجد في تفاصيل يومهم، حتى لا يشعر الأبناء بأنهم متروكون أو منفصلون عن أسرهم.

حماس تعلن موافقتها الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق خطة ترامب



أعلنت حركة حماس، موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"ـ في نبأ عاجل لها.

وجددت حماس موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط"، كما أكدت استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة التفاصيل.

محافظ البحيرة تكشف أبرز الاستعدادات لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل

كشفت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن استعدادات المحافظة لمواجهة أي طوارئ قد تنجم عن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، مؤكدة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل حاليًا بكامل طاقتها لرفع درجات الجاهزية والاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وقالت محافظ البحيرة، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن المحافظة اتخذت إجراءات استباقية بالتنسيق مع مديريات الري والزراعة وإدارة الأزمات، بهدف التعامل الفوري مع أي تطورات قد تهدد الأرواح أو الممتلكات.

وأضافت أنه تم تكليف جميع الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق وشامل لأراضي طرح النهر الواقعة داخل نطاق المحافظة، باعتبارها أكثر المناطق عُرضة للتأثر في حال ارتفاع منسوب المياه.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الحصر يستهدف وضع خطة واضحة للتدخل السريع عند الضرورة، وذلك لضمان تأمين سكان تلك المناطق وتوفير بدائل سريعة حال الحاجة للإخلاء أو إعادة التسكين المؤقت.