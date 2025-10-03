بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ التعليم والعمل باتا يتجهان نحو "التعلم عن بُعد" و"العمل عن بُعد"؛ مما جعل المنصات الرقمية جزءًا أساسيًا من حياة الشباب وجيل الألفا.

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا التحول لا يقتصر على الدورات التعليمية فقط، بل امتد إلى تربية الأطفال وإكسابهم وعيًا جديدًا مثل الوعي البيئي والمساواة، مُشيرة إلى أن المصادر التعليمية التقليدية لم تعد المصدر الوحيد للتعلّم.

ولفتت إلى أن التكنولوجيا دخلت في كل شيء؛ من التعليم إلى الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي، مشددة على أن هذا الانغماس التكنولوجي يغيّر نمط الحياة والمهارات المطلوبة، ويمنح الجيل الجديد أدوات وقدرات لم تَكن متاحة لأجيال سابقة، لكنها نبهت إلى أن هذا التقدم يحتاج إلى توجيه صحيح وإشراف؛ لضمان توظيفه بصورة إيجابية.

ونبهت إلى أن التربية الآن تحتاج إلى مواكبة هذه التحولات؛ عبر دعم المهارات الرقمية والابتكار لدى الشباب، وعدم الاكتفاء بالخطاب التقليدي فقط.

وأكدت أن غياب التوجيه الرسمي والمجتمعي؛ قد يترك فراغًا تستغله المؤثرات السلبية والمتطرفون، لاستقطاب الشباب، واستغلال طاقاتهم في اتجاهات مضرة.

ودعت إلى تعاون الأسرة والمدرسة والمؤسسات الثقافية والحكومية لتوفير برامج فعلية تُنمّي مهارات الشباب الرقمية والإبداعية، وتُحوّل فراغهم إلى إنتاج وبناء، بدلاً من عزلة واعتماد كامل على العالم الافتراضي.